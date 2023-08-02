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毒犯可進外役監 藍諷「X總召條款」 柯建銘批亂講

聯合報／ 記者林縉明屈彥辰王聖藜／台北報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照

立法院臨時會前天三讀通過「外役監條例部分條文修正案」，新增毒犯也有遴選資格。國民黨立委林為洲昨天諷刺，網路上都在講，那是「X總召的條款」，毒犯可以進外役監，大家不關心嗎？被影射的民進黨立法院黨團總召柯建銘回應，行政院送來的版本就這樣，跟他有什麼關係，林為洲如果繼續這樣亂講的話，他會提告。

法務部長蔡清祥昨表示，只有單純吸食、持有或施用毒品又符合一定條件的人才有機會進入外役監服刑。蔡表示，毒品犯罪能進入外役監是當初的考慮，但如果是製造、販賣、運輸毒品是絕對不能進入外役監的；如果在外役監表現良好，可以返家探視，但會嚴加監控，等到返回監所時也一律要驗尿，如果有吸毒陽性反應，就會送回一般監獄，並收回縮刑，「是有配套措施的」，並不是所有的毒品犯都可以進入外役監。

針對毒犯有外役監遴選資格，林為洲昨酸，網路上都是講說「Ｘ總召的條款」，原來的法律是不行的，幾十年來毒犯都不能進外役監，因為毒犯會再犯，就這麼簡單，小孩子都知道；毒犯到外役監，一個月可以放兩天假，回去不會找朋友？民進黨竟然通過這樣的法律，匪夷所思。

「亂講一通。」柯建銘表示，外役監現在能容納約兩千人，修法前都還沒收容滿，修法後把門關得更小，去外役監的受刑人相對少，國民黨要把法條看清楚，不要連法都搞不清楚，一再拿外役監攻擊、抹黑，且修法內容是法務部提出，跟他有什麼關係，國民黨跟林為洲若繼續這樣亂講，一定會提告。

民進黨團幹事長劉世芳也表示，林為洲稱外役監周末可以回家爽吸毒，代表對法條不理解，建議林把修正條文再看一次。

外役監 毒犯 林為洲

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