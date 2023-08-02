冷眼集／部長濕背秀 不如幫農漁民遮風擋雨

農業部昨在大雨中揭牌成立，只見新任部長陳吉仲心情大好，笑容滿面，甚至無畏滂沱大雨致詞，興奮高喊「我們做到了」。只是，升格後的農業部，一年掌握逾一千五百億元預算，編制內員額多達五千三百多人，整體可說是長高又長胖，但若未來不能為全國農漁民遮風擋雨，昨天場景，就僅是一場忘記雨備的「濕背秀」而已。

身為首任農業部長，陳吉仲昨天在致詞時提及，現在有農業保險、農民退休保險，農民福利體系相當完整。不過，以剛走的杜蘇芮颱風為例，花蓮災損嚴重，應該是檢視農業保險成效的最佳時機，但為什麼第一時間，不是保險公司去看災損的嚴重程度，而是官員下鄉勘災，核定現金救助地區。

學者多年來早就不斷示警，保險與救濟並存，是奇怪且荒謬的事情，過去農委會時代不改，未來考驗農業部能否開創新局。

歷屆農委會主委都希望讓農民賺錢，但是實際上，這幾年來，農業實值成長率不斷下降，農產品外銷逐漸衰退，進口農產品愈來愈多，甚至開創先例補貼進口雞蛋、進口豬肉，農民被通膨壓垮、高生產成本壓垮，導致無法穩定生產，如何奢誇要讓農民賺錢？

農業永續經營需要土地，大量土地卻早已用各種名目，變成設施容許，有水塘，有農舍，還有鋪天蓋地「假農業之名，行種電之實」的光電板。當耕作面積愈來愈小、土地愈來愈少，又如何能達到陳吉仲口中的農業永續？

農業事多如麻，農業政策需要有更寬闊的視野和學術涵養，若升格為農業部只是用人唯親，補了更多有背景的「自己人」填滿官位，除了少數人升官發財，難以翻轉農業結構性體質、強化競爭力，台灣農業會有樂觀的未來？