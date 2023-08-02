農業部揭牌 藍批陳吉仲不適任

農委會升格為農業部昨揭牌，適逢大雨攪局，只見首任農業部長陳吉仲在滂沱大雨中完成致詞，強調感謝老天爺滋潤大地，「愈下雨愈堅強」，並指農業部成立是完成農漁民卅五年來的期待，誓言會全面照顧好農民、讓農民賺到錢。

農業部昨正式掛牌成立，包括副總統賴清德、行政院長陳建仁，以及彭作奎、陳保基、陳志清、林聰賢等四位農委會前主委、各農學院院長、畜牧獸醫代表、產業界代表，和青農代表等出席共襄盛舉。

昨天天氣不穩，典禮剛開始，就突然下起滂沱大雨，工作人員見狀，欲上前幫陳吉仲撐傘，卻遭陳婉拒，台下觀禮的立委、官員也大喊不要撐，隨後上台致詞的行政院前院長蘇貞昌，同樣也是婉拒撐傘，淋雨完成致詞。

陳吉仲表示，感謝歷屆院長支持，讓農委會做到過去卅、四十年來做不到的事情，謝謝農漁民一同打拚，「我們做到了」。

陳吉仲說，過去農民要看天吃飯，現在有農業保險、農民退休保險，農民福利體系完整建立，農業部成立，未來要讓農民的成本降低，農民所得增加；農業部是一個團隊，跟全國各界團體一起打拚，照顧所有農漁民。

氣候變遷調適也被陳吉仲列為農業部成立後的首要任務。他說，氣候變遷不僅是現在，未來會更嚴重，調適策略要先做好，農民所得才會增加，成本才能降低，糧食安全才可以確保，這是農業部最重要的工作。

賴清德昨也帶來蔡英文總統的三叮嚀：一，農業部要永遠做農漁民的靠山，積極提升農漁民的收入，讓他們生活更好，以身為農民為榮；二，農為國本，要永續發展，持續用科技新創提升農業競爭力；三，農業部存在是要幫助農民、幫助農業，要滿足兩千三百萬國人生活所需。

蘇貞昌則提到，「我們不會像一些人一樣，吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港」。被外界視為是在暗酸國民黨質疑高雄前鎮漁港改建計畫，獲得八十一億元前瞻預算。

陳吉仲接任部長後的第一個任務就是出訪美國，昨晚啟程，正式以「農業部長」身分訪美，參加ＡＰＥＣ農業部長級會議。至於是否會見美方重要人士？他說，陸續都在安排，期待會有成果。

藍黨團：陳只會補助 沒解決問題

【記者林縉明、屈彥辰、林銘翰／台北報導】農委會升格農業部昨天揭牌，首任部長為原農委會主委陳吉仲。國民黨立法院黨團昨舉行記者會，批評陳吉仲只會補助、拍副總統賴清德的馬屁，根本不適任。國民黨立委林為洲說，陳吉仲在農委會發明「一四五○網軍」，農產品外銷受挫，鳳梨、釋迦、石斑等都賣不出去，統統用補貼的方式，沒有解決根本問題。

民進黨團則表示，陳吉仲過去表現有目共睹，防堵非洲豬瘟、開辦農民保險等，對台灣農業貢獻很大。對於國民黨團指陳吉仲大撒幣，民進黨團幹事長劉世芳反問，難道不應該照顧農民？不要用狹隘的政治理由或台北天龍國中心主義，來看待台灣的農業制度。

國民黨立委吳怡玎批評，陳吉仲用光電滅魚、滅農，「班班吃石斑」跳票；選舉要到了，要怎麼綁樁，水利會很重要，霸道奪走水利會，可能就是陳吉仲被高升部長的原因。她也批，陳吉仲日前幫賴清德辦了一場四十二個重要畜牧團體挺賴活動，這是多麼的行政不中立。

國民黨立委游毓蘭說，如何讓青農可實踐夢想，如何讓老農可以在台灣終老，農業部應該給個交代，而不是因為陳吉仲是個會捧蔡英文總統、會拍賴清德馬屁，就可以掌控農業部。

民進黨立委洪申翰表示，看到藍白陣營不斷抹黑、攻擊陳吉仲，不禁高度懷疑，只是一心想把農業拖回「張榮味家族」的舊勢力。

【記者林麗玉／台北報導】對於行政院前院長蘇貞昌的暗酸，國民黨台北市議員游淑慧說，已有網友找出物價比台灣高的歐洲漁港改建，造價僅比前鎮漁港多二三％，「人比人氣死人，價比價，就知道真實價值在哪裡」；台北市前市長柯文哲花卅八億元接通十萬戶汙水下水道，高雄卻花十五億元蓋漁港汙水下水道，「吃米不知米價，其實是這些行政院官員」。