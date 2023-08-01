被諷媽寶！陳其邁深夜Po文還原前鎮漁港81億爭取過程

前瞻議題發酵多日，高雄市獨占了中央補助地方經費近四分之一，另被質疑前鎮漁港獲81億「到底憑什麼？」侯辦發言人黃子哲今針對前瞻預算疑分配不公，批高雄市長陳其邁是媽寶。陳其邁不忍了，深夜在臉書發文，還原爭取前鎮漁港改建過程，希望台灣前進的步伐不會因政治口水而被延宕。

「作為高雄市長，我有話要說。」陳其邁說，近來各大媒體對於高雄獲得的前瞻基礎建設計畫經費有諸多討論，高雄在1970年代十大建設的背景下，承載了石化、鋼鐵工業帶來的煙囪和汙染，成為台灣經濟發展的火車頭，半個世紀過去，隨著全球環保意識抬頭、2050淨零碳排成為共識，高雄的產業轉型、淨零轉型勢在必行。

陳其邁說，前瞻計畫是蔡英文總統在2017年，著眼未來臺灣經濟發展需求，所訂下由政府扮演領頭羊，加速臺灣產業轉型與升級的計畫，因此雙北以外基礎建設較為不足的地區，就是計畫主要的補助對象。依交通部資料，就軌道建設來說，台北都會區初期路網4444億元、後續路網6131億元、鐵路地下化1809億元，共計12384億元。其中初期路網中央與省補助2834億元（63.77%）、後續路網中央補助2760億元（45.02%）、鐵路地下化補助1181億元（65.30%）。共計補助6775.82億元。

前瞻軌道經費內，根據各縣市所提計畫，中央預定補助桃園（1437億）、台中（1226億）、新北（1202億）獲得的補助都比高雄1025億多，高雄排名為第四名。2020年陳其邁上任後，加速從可行性、綜合規畫、進行到現在三線動工，如今進度才能超前其它五都，就是希望加速追趕高雄落後台北20年的軌道建設。

至於前鎮漁港經費爭議，陳其邁說，前鎮漁港是全台灣停泊漁船噸級最大、漁獲量最多的遠洋漁船基地，台灣遠洋漁業世界排名前三，許多南太平洋及中美洲邦交國更是獲得台灣漁業技術的支援，漁業對台灣的經濟甚至是外交的貢獻比想像中還大。然而前鎮漁港自1968年啟用以來，已經超過50個年頭，環境設備早就已經過於老舊跟不上時代。

陳其邁說，2019年我還在行政院服務時，當時高雄市長是韓國瑜市長。高雄區漁會、市府提出了一個10億的計畫，希望能夠部分改善前鎮漁港遭遇的急迫性問題，他當時去和蘇貞昌院長報告後，蘇院長表示「既然要做，就把他做好。」

2019年10月30日蘇貞昌視察前鎮漁港，認為不僅已核准3億元的多功能船員服務中心經費，更認為9.7億元的多功能漁產品物流大樓經費太少，跟不上國際潮流，要求增加預算、盡速補強內容，提出完整規畫，才能凸顯前鎮漁港對台灣經濟發展的貢獻與國際競爭力。因此要求農委會針對前鎮漁港進行整體改造計畫，農委會在2020年5月呈送前鎮漁港中長程建設專案至行政院國發會審查，也就是大家現在看到的前鎮漁港改建計畫。這是中央、地方攜手合作，不分藍綠地全面性來做規畫，包含漁港深水碼頭整建、翻修漁市場，建設完備下水道系統、符合HACCP標準的漁貨中心丶船員休憩多功能中心。

陳其邁說，隨著漁船近年越造越大艘，目前水深只有4至5米的港口已經不敷使用，這次濬深可以提高漁港利用度及競爭力；50餘年前沒有下水道觀念，雨汙水、民生廢水都排入漁港，這些以後都會導入新建的下水道系統，漁港會更乾淨整潔。

陳其邁認為，蘇院長當時決定全面整建前鎮漁港時，高雄還是國民黨執政。他沒有因為政治立場而有所遲疑。「區域平衡發展的台灣，才是健康的台灣。」由衷希望台灣前進的步伐，不會因為政治口水而被延宕。