農業部成立 蘇貞昌：國民黨冷嘲熱諷 35年前也欺負農民

農業部今天成立，行政院前院長蘇貞昌也到場致詞。他今晚在臉書重申，身為台灣人，不能「吃米不知道農民辛苦，吃魚卻不願幫漁民修繕漁港」。政府投注81億，要讓年產值300億的前鎮漁港，從碼頭浚深、魚市場整建、船員設施、下水道工程、停車動線、到觀光休憩軟硬體一併改善。但國民黨卻冷嘲熱諷，「因為他們從沒有去真實了解過農漁民的需要。」

蘇貞昌說，35年前，國民黨政府也一樣欺負農民、打壓農民，中南部的農民因而走上街頭，提出訴求。農民第一個要求要有農民保險。這幾年在蔡英文總統領導下做到了，2021年農業保險、農民保險等3保1金陸續上路。而當年農民要改革水利會，2020年蔡政府也做到了，現在農田水利會已成為農水署；當時要求要給農業災害保險，現在蔡政府不但做到了，還讓農民擁有職災保險。除此之外，去年初政府也宣布，肥料的漲價，由政府吸收五成，較低農民負擔。

蘇貞昌表示，當年最後一個訴求，也就是成立農業部。今天農業部終於成立了，謝謝蔡總統的領導、歷任院長的努力及立法院的幫忙，才能通過這個法案。