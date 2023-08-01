Google攜手政府機關加強打詐 兩招提高檢舉與堵詐效率

政府積極防堵網路金融詐欺，多次呼籲Google、Meta加入防堵行列，將詐騙廣告下架。Google台灣表示推出兩大方法增加防堵效率。一是從源頭斷絕，去年8月起，加強擴大金融服務廣告驗證計畫適用範圍至台灣，確認客戶推廣所有金融產品都要申請主管機關授權許可；二是官方合作，為政府設計「專用舉報機制」，提高舉報違規廣告的效率。

先前金管會指出，在檢舉違法詐騙廣告時，Google受理與下架狀況並不積極，但Google台灣發現，傳統填寫表格的方式容易因填寫錯誤而影響通報，也調整檢舉方式。Google 台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻指出，為政府單位設計專用舉報機制後有兩正面效果，第一是以「檢舉序號」取代「填報表格」，保持密切溝通、100%受理檢舉；第二是透過政府舉報不法廣告，也增加了Google機器學習的資料，因為部分廣告可能避開了程式抓捕的功能，但檢舉廣告把它們揪出以後，Google特地會以人工檢視，並提供給電腦系統學習，強化偵查與移除、阻擋詐騙廣告的效果。

她也指出，針對金融詐騙，Google強化在台灣、澳洲、新加坡和英國等11個國家與地區實施金融服務廣告驗證計畫，不只是依照台灣的《證券投資信託及顧問法》第70條之1規定僅以股票為主，而是所有廣告客戶宣傳任何金融商品服務，都必須證明已取得台灣的相關金融服務監管機構授權、能在台灣提供這樣的服務，才可透過廣告推廣。

Google台灣指出，對非法廣告相關採取的行動也會回報給提交檢舉的政府單位，讓投資詐騙廣告機制的統計資訊更加準確，統計也會納入Google政府提出的內容移除要求報告（透明度報告）。Google和相關規定的執行單位保持聯繫，說明Google廣告運作機制、廣告安全政策，以及新的通報機制，相互了解彼此的業務型態還有流程。Google 2022年在全球總共封鎖或移除了1.42億則違反不實陳述或行為政策的廣告，以及1.98億則違反金融服務政策的廣告。