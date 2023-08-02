前瞻補助疑分配不公 藍白痛批

高雄市獲全台近2成5前瞻建設補助經費，引發中央補助公平性爭議。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲昨對前瞻預算疑似分配不公，批高雄市長陳其邁是「媽寶」，中央當藍營縣市是野草？民眾黨立法院黨團昨也舉行記者會，批前瞻計畫執行力不佳、中央撒錢後就不管。

黃子哲說，民進黨政府分配前瞻預算，就是親疏有別、厚綠薄藍，其實民進黨也沒在怕的，例如高雄前鎮漁港改建案，在陳其邁重新當上高雄市長第二天，時任閣揆蘇貞昌就立馬前往視察，送上約50億元「前鎮漁港建設專案計畫」大禮，才被爆出原本此案只要3千萬，最後中央卻豪擲給了81億元。

黃說，相較之下，當時的高雄市長韓國瑜跟蘇院長要5300萬元防治登革熱，行政院就刻意卡韓，還嗆公文沒來，簡直是天壤之別，難道陳其邁是媽寶，國民黨的縣市首長就當是野草？

台北市長蔣萬安盼中央補助應公平，昨遭民進黨立委吳思瑤嗆蔣在立委任內反前瞻，還跳上會議桌反對第一期預算，如今卻說前瞻分不夠，是「換位子換腦袋」，嫌台北分得不夠多，真要怪，就怪前市長柯文哲才對。

北市府發言人殷瑋回擊，吳思瑤雖是北市立委，卻非常懂得為中央著想，面對中央前瞻分配不公，吳不幫北市向中央爭取，反而護航中央，如何向北市選民交代？

北市議員游淑慧說，政府債務從2015年5.3兆增到2022年5.7兆，「這不是債留子孫，準備要債留曾孫了」；蔡英文總統有一句驚句「2024年以後不是我的事，是下一代的事」，對任內增加的債務，蔡恐怕也是這種看法，留下一堆爛帳。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿指出，截至2022年底，中央核定的前瞻計畫總經費9900億多元，其中45.88%（約4542億元）須地方自籌，龐大壓力讓地方財政難以為繼。有些縣市在規畫、招標、執行上不夠周全，導致進度落後；有些自償收入未達預期，導致連續多年虧損或被迫停止計畫，財務風險更難管控，凸顯中央在核定補助和計畫時，未完善考慮地方的財政能力。