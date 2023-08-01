快訊

「速食南霸天」丹丹漢堡廣東店歇業引粉絲哀號 業者說話了

中颱卡努暴風圈擦邊東北角 「這天」北轉決定影響侵台程度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院：柯文哲不能因北捷蓋得早 反對前瞻協助其他縣市

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台灣民眾黨總統參選人柯文哲。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
台灣民眾黨總統參選人柯文哲。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

台灣民眾黨總統參選人柯文哲批評前瞻軌道建設執行率低。行政院發言人林子倫今表示，行政院與各部會已多次澄清前瞻建設相關議題，柯文哲執政8年不該對公共建設如此不熟悉，卻仍屢屢誤導大眾，令人遺憾。

林子倫表示，捷運軌道計畫相較一般工程，興建成本較高、影響較廣、工期較長，因此需要更嚴謹的規畫、審核及施作，確保工程設計規畫與財務計畫，歷任中央及地方政府所提計畫皆然，柯文哲在任8年，除非對市政不關心，否則不可能不了解。以甫核定計畫的台北捷運環狀線東環段為例，事前須由地方政府進行都市發展規畫、綜合運輸規畫作業，並提出大眾運輸捷運系統整體路網評估計畫報告，再完成可行性研究及綜合規劃才能進入細部設計及動工階段，雖捷運東環段並未如柯所承諾於2022年底動工，相信社會大眾也不會指稱柯任內對此建設的執行為零進度。

林子倫表示，行政院已多次重申，中央政府對各縣市軌道建設計劃申請皆一視同仁，各建設實際執行需要地方密切配合。舉例說明，前瞻基礎建設計畫中央補助台北市4條捷運線共計752億，台北都會區軌道路網過去總經費超過1兆2千億元，中央補助超過6千7百億元，柯任內曾每天搭乘大眾交通工具上班，應該最了解公共運輸以及軌道建設對於城市發展與生活便捷的重要性，不能因為台北捷運蓋得早，卻反對前瞻計畫對於其他縣市的軌道發展的協助，相關言論對於其他縣市國人並不公允，更也無視過去政府執政重北輕南的分配不均。

林子倫表示，根據審計部的調查報告，前瞻計畫第1期至第3期特別預算執行情形實現率已達83.07%，國發會所統計的執行率為96.65%，日前柯文哲於臉書上使用執行率為計算標準，卻誤稱相關數據，國發會才對此發出澄清，無奈柯文哲卻反指稱國發會以執行率說明是轉移焦點，令人遺憾。希望柯文哲能停止對於外界的誤導，回歸理性討論，對台灣各地建設與平衡區域發展才有實質助益。

捷運環狀線 柯文哲 林子倫 行政院 軌道建設 台灣民眾黨 前瞻基礎建設 公共運輸

延伸閱讀

柯文哲直搗賴清德本命區 民進黨這些人都來了

柯文哲三度直搗賴清德本命區 認為下任總統需要這些條件

總統大選最新民調出爐！柯侯差距拉小 若郭堅持參戰「直接保送賴清德」

民眾黨競選官網涉歧視 柯文哲：文化差異導致

相關新聞

高雄前瞻補助拿1265億 侯辦狠酸陳其邁是媽寶：當藍營縣市是野草？

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲今針對前瞻預算疑分配不公，批高雄市長陳其邁是媽寶，當藍營縣市是野草？

政院：柯文哲不能因北捷蓋得早 反對前瞻協助其他縣市

台灣民眾黨總統參選人柯文哲批評前瞻軌道建設執行率低。行政院發言人林子倫今表示，行政院與各部會已多次澄清前瞻建設相關議題，...

柯轟前瞻建設「僅5.3%完工」 行政院：誤導大眾令人遺憾

針對有媒體詢問前台北市長柯文哲臉書發文一事，行政院發言人林子倫今（1）日表示，行政院與各部會已多次澄清前瞻建設相關議題，...

【即時短評】盧秀燕加入前瞻戰局 低姿態喊話中央有弦外之音

前瞻建設計畫補助公平性問題吵了一周，台中市長盧秀燕終於加入戰局，她以低姿態向中央拜託核定台中捷運藍線，但點出五年來不斷被...

公孫孟道別談駐台罩門 證實馬克宏顧問將接任

法國駐台代表公孫孟今天舉行道別記者會，他證實繼任者、法國總統馬克宏的顧問巴黎思（Franck Paris）下週將抵台履新...

日經：裴洛西訪台一年來 共軍加速準備圍堵台灣

時任美國聯邦眾議院議長裴洛西去年8月2日訪問台灣後，共軍一直動作頻頻，「日經亞洲」運用無人機空拍畫面與專家觀點分析指出，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦