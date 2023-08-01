高雄前瞻補助拿1265億 侯辦狠酸陳其邁是媽寶：當藍營縣市是野草？

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲今針對前瞻預算疑分配不公，批高雄市長陳其邁是媽寶，當藍營縣市是野草？

黃子哲說，民進黨政府分配前瞻預算，就是親疏有別、厚綠薄藍，其實民進黨也沒有在躲、也沒有在怕的，例如高雄前鎮漁港的改建，在陳其邁敗部復活當上高雄市長的「第二天」，時任行政院長蘇貞昌就立馬到前鎮漁港視察，趕緊送上價值約50億元的「前鎮漁港建設專案計畫」大禮，直到現在爆出原本其實只要3千萬元，最後中央前瞻預算卻豪擲給了81億元。

黃子哲表示，相較之下，同樣是高雄市長，韓國瑜當時只是跟蘇院長要5300萬元防治登革熱，行政院就刻意頻頻卡韓，還嗆公文沒來，簡直是天壤之別，難道陳其邁是媽寶，國民黨的縣市首長就當是野草？

黃子哲指出，台中市長盧秀燕也哀嘆，台中市人口比高雄市還多，前瞻補助卻只分配到228億元，只有高雄的5分之1，也是6都倒數第二名，甚至中捷藍線進度也有被擱置之餘；新北市府也提出數據，若以平均每位市民拿到的前瞻計畫補助來看，高雄市每人4萬6389元，新北市僅2萬3213元，只有高雄市的一半，台北市府更大喊不公，中央前瞻預算補助22縣市共5358億元，高雄市獨拿1265億元，台北市只有184億元。

黃子哲批評，民進黨立委吳思瑤不幫忙爭取已經是可惡，竟還蠢到罵台北市長蔣萬安，說過去當立委在杯葛前瞻，現在是換了位置就換了腦袋，在野黨監督預算天經地義，馬政府當年推出振興經濟的特別預算，民進黨本來也是大罵虛耗公帑還揚言罷審，通過後，綠營縣市積極爭取預算不落人後，民進黨是忘了，還是害怕想起？還是「綠能你不能」的症頭又在發作?

黃子哲強調，其實國民黨反對前瞻計畫，最主要是針對財政紀律，以及資源分配是否淪為綁樁之用，現在看來都不幸言中，當然樂見高雄吃大餐，但若不能各個縣市都共好，就怕獨給了大餐，卻丟了江山。