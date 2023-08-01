台灣捐5百萬美元與斯洛伐克攜手重建烏克蘭

為協助烏克蘭重建，外交部今表示，我國駐斯洛伐克代表李南陽代表政府於8月1日在斯洛伐克總理府與斯國慈善組織「開放社會基金會」（Open Society Foundation）及「龐迪斯基金會」（Pontis Foundation）簽署援助烏克蘭重建合作協議，台灣將捐款500萬美元與斯國攜手協助飽受戰火摧殘的烏克蘭進行重建工作。

外交部表示，我國駐斯洛伐克代表處在斯國外交部及總理府顧問團積極協助下，與斯國慈善組織共組執行委員會，審議烏克蘭所提出的重建方案，並依急迫性擇定實施方式，將以斯國政府認養重建的 Chernihiv 地區之醫療及教育設施為重點。

李南陽致詞時強調，台灣與斯洛伐克是理念相近的夥伴，感謝斯國政府支持與我國合作協助烏克蘭計畫，共同防止全球威權擴張。出席觀禮見證的總理顧問團主席Elena Kohutikova 則表示，本案是斯國接受第三國援助的先鋒計畫，台灣將參與援助方案的遴選，並以最有效率、公開、透明方式進行援助工作，深具指標意義。我國也是今年第一個與斯國合作援烏的外國政府。

外交部指出，斯洛伐克是歐盟最堅定支持烏克蘭的國家之一，去年俄烏戰爭爆發後，我國政府即與斯國外交部及內政部合作捐贈210萬美元，並合作運送超過350噸人道救援物資，發揮患難與共的精神，也彰顯民主陣營團結合作，共同協助烏克蘭人民在當地及在斯國的安置問題。未來我國將積極参與重建執行委員會議程，並適時引進台商参與重建工作。