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民進黨急找屏南立委即戰力參選人 傳潘孟安、鄭文燦都找「他」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨屏東第二選區立委參選人懸缺，黨內持續勸進莊瑞雄。本報系資料照
民進黨屏東第二選區立委參選人懸缺，黨內持續勸進莊瑞雄。本報系資料照

民進黨屏東縣第二選區立委參選人許展維陷入涉貪疑雲退選。民進黨立委提名策略小組今天下午達成共識，將由高雄市長陳其邁、立委王定宇、提名小組召集人潘孟安、黨秘書長許立明、行政院副院長鄭文燦、民進黨團總召柯建銘等人組成小組，並徵詢屏東縣長周春米意見，共同推舉適當人選；黨內人士透露，現任不分區立委莊瑞雄是最強戰力、最適合的人選，勸進應努力到最後一刻。

黨內人士表示，近日包括潘孟安、鄭文燦兩位小組成員，都有找莊瑞雄，並拜託同屬英系的立委羅致政、正國會中常委陳茂松一同勸進；黨內認為，莊瑞雄有即戰力、具高知名度，是最適合的人選，但目前莊本人意願不高。

黨內人士說明，若下周二之前可確定提名人選，最快將於下周三中執會處理該提名案。

大選提名策略小組今天也決議，針對許展維因個人因素，向中央黨部提出退選聲明書，放棄立法委員提名，會中決議提請中執會同意許展維退選。

2024大選 立委選舉

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