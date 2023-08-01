秦日新遭指散布賴清德爭取過境華府消息 國民黨駁斥
副總統賴清德8月中旬出訪巴拉圭，傳出所謂「賴清德派代表爭取過境華府」一事，涉外高層今日指與美方相互查證後，散播相關說法的是國民黨駐美副代表秦日新。對此，國民黨嚴正駁斥並譴責匿名放話操作輿論的作法。
國民黨表示，有心人士刻意藉由匿名手法，企圖破壞國民黨對美關係，此等不良居心，當為熟悉外交工作與台美關係者洞察。
國民黨指出，賴清德一直以來都是以「台獨工作者」自居，歷史過往與種種無可預期之言論，都足以挑動美方敏感神經，前陣子更以「走進白宮說」踩到美方紅線，被金融時報揭露美方官員對此表達關切。
國民黨強調，刻意在背後汙名國民黨駐美副代表並不會改善台海目前緊張現況，也不會破壞國民黨與美國與時俱進的互信，更不會減弱美國對賴清德的不信任之警訊。
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