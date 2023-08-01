快訊

李玟火化「按鈕人」身份曝光！長眠何處二姊親口回應了

統一發票5-6月中獎清冊看這邊！他僅花15元傳真就中千萬大獎

香港鯨魚之死：港府反應慢又不作為，害死一條布氏鯨？

秦日新遭指散布賴清德爭取過境華府消息 國民黨駁斥

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨駐美副代表秦日新。圖／聯合報系資料照片
國民黨駐美副代表秦日新。圖／聯合報系資料照片

副總統賴清德8月中旬出訪巴拉圭，傳出所謂「賴清德派代表爭取過境華府」一事，涉外高層今日指與美方相互查證後，散播相關說法的是國民黨駐美副代表秦日新。對此，國民黨嚴正駁斥並譴責匿名放話操作輿論的作法。

國民黨表示，有心人士刻意藉由匿名手法，企圖破壞國民黨對美關係，此等不良居心，當為熟悉外交工作與台美關係者洞察。

國民黨指出，賴清德一直以來都是以「台獨工作者」自居，歷史過往與種種無可預期之言論，都足以挑動美方敏感神經，前陣子更以「走進白宮說」踩到美方紅線，被金融時報揭露美方官員對此表達關切。

國民黨強調，刻意在背後汙名國民黨駐美副代表並不會改善台海目前緊張現況，也不會破壞國民黨與美國與時俱進的互信，更不會減弱美國對賴清德的不信任之警訊。

國民黨 賴清德 美國 台美關係 台獨 台海 華府

延伸閱讀

出席林逸民新書發表會 賴清德：中共打壓台灣，並不是因為民進黨執政

力挺賴清德 他背「挺台灣」大氣球新竹市走透透

民主大聯盟6人退選衝擊賴清德聲望？綠委：別懷疑戰鬥力

原住民族日 賴清德：每一個族群都是這個國家的主體

相關新聞

郭台銘提強化中小企業五箭 批沒能力顧人民是失格總統

正在美國訪問的鴻海創辦人郭台銘今天在臉書提出「強化中小企業五支箭」，包含協助中小企業組成供應鏈聯盟，強化訂單競爭優勢；協...

卓榮泰考察東京選哲之友會籌備處 發現公寓門牌變了

民眾黨總統參選人柯文哲在6月出席「日本台灣選哲之友會」籌備處揭牌儀式，並稱希望從這個基地開始，在各地開展後援會，但隨後被...

國慶焰火施放地點 蔡其昌：清泉崗很適合

立法院副院長蔡其昌今天表示，腹地大的清泉崗機場可施放大型焰火，希望納入（國慶焰火）考量，相較僅能施放中、小型焰火的中央公...

秦日新遭指散布賴清德爭取過境華府消息 國民黨駁斥

副總統賴清德8月中旬出訪巴拉圭，傳出所謂「賴清德派代表爭取過境華府」一事，涉外高層今日指與美方相互查證後，散播相關說法的...

藍批陳吉仲只會大撒幣 綠黨團細數政績反駁

農委會升格農業部，今天正式揭牌，國民黨立法院黨團批評，農業部長陳吉仲只會大撒幣。民進黨立法院黨團則表示，陳吉仲擔任農委會...

吳思瑤為前瞻嗆蔣萬安 侯漢廷諷：她最沒資格批評

民進黨立委吳思瑤今在臉書三嗆蔣萬安，稱過去反前瞻的人，現在來說前瞻分不夠？新黨北市議員侯漢廷今在臉書直言，「吳思瑤最沒資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦