【重磅快評】淋雨感謝民進黨 陳吉仲忘情演繹升官圖

2018年九合一選舉，民進黨大敗，林聰賢扛責辭農委會主委 ，當時的副主委陳吉仲哽咽說「報告主委，一定跟你同進退」，但事後他留任代理主委，翌年扶正；2022年九合一選舉民進黨再敗，內閣改組聲起，陳吉仲說他來自學校，要回到學校，也說要回家養豬，結果今天他風光接任首任農業部長。陳何能屢敗屢進，看看農業部揭牌前後的演技，當能恍然大悟。

農委會今天升格為農業部，陳吉仲如願接任首任部長，他在滂沱大雨中淋雨激喊「感謝老天爺」、「感謝民進黨執政」、「感謝蔡英文總統」，激情的演出，果然是一貫的陳氏風格，一出場就很搶眼。

升官百忙，陳吉仲前天抽空與賴清德出席畜牧團體賴清德後援會成立大會，陳吹捧賴，指亞洲只剩日本與台灣不是非洲豬瘟疫區，顯示蔡英文、賴清德重視農民權益，並說賴任閣揆時嚴格限制機場港口帶進豬肉產品，守住疫情，至於口蹄疫，也是賴清德極為重視，才能夠順利拔針，這才是一位總統該有的格局。

陳吉仲可能說得太忘情，把防疫成果全部灌給了賴清德，把上任閣揆第一天就衝到機場看非洲豬瘟檢疫的蘇貞昌給忘得一乾二淨，即使今年初蘇揆還在民進黨中常會宣傳防堵非洲豬瘟政績，宣稱是他下令手提行李檢查百分之百，守住非洲豬瘟，台灣才有豬肉吃。

只是，蘇貞昌這番言論遭豬農批「造謠」，指即使其他國家有非洲豬瘟，但也都有豬肉可吃。當時陳吉仲跳出來為蘇抱不平稱「這樣說法完全不公平」，並細數蘇揆任內不只把豬瘟清除，維持豬價，還爭取百億基金進行畜舍、屠宰場及肉品市場改建，讓豬農持續從事這樣產業。陳說得口沫橫飛，讓人印象深刻。

口蹄疫這件事就更感人了。2020年6月，台灣在時隔24年後獲世界動物衛生組織認定從口蹄疫疫區除名。對此，蘇貞昌及陳吉仲在院會中都忍不住落淚。會後行政院發言人說，蘇是看到陳落淚，才想起陳早年家裡養豬，口蹄疫讓陳家血本無歸，家庭陷入困境，蘇家以前也養豬，因此特別能感受這種心情。兩人哽咽落淚博得媒體版面。

蘇陳互動，當然也有尷尬的一面 ，2021年9月，為防堵非洲豬瘟，全台禁用廚餘養豬，蘇貞昌南下屏東看養豬場，隨口要陪同的陳吉仲「多聽屏東縣長潘孟安的意見，因為以後換他做」，一語引發外界臆測是否暗示內閣將異動。不過，隔天媒體追問此事，蘇故作疑惑狀「陳吉仲有在這裡啊」，但已讓陳吉仲忐忑不已。

陳吉仲曾為蘇貞昌抱不平、也曾同場哽咽落淚，也曾被蘇貞昌嚇得心裡七上八下，一般人如果和蘇有過這樣的互動，應該不會輕易忘記，蘇貞昌下台不過半年，陳吉仲完全把他從記憶抹去，防疫成果全部移植給賴清德，果然是識時務之俊傑，而忘情的演出正演繹他獨樹一格的升官之道。

陳吉仲「最有靭性的閣員」的封號並非浪得，不滿意度達42.8%、只會撒幣補貼、首創1450帶風向、缺雞蛋何不食鴨蛋？產銷崩盤、沒收農田水利會、光電毀農等爭議，又怎能成為阻擋陳吉仲升任農業部長的絆腳石？