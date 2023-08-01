韓國瑜憂侯友宜民調提「備案」？ 朱立倫否認曝當黨內數據：侯已追上柯

有媒體報導，高雄市前市長韓國瑜在全代會前和國民黨主席朱立倫見面，並表達如果9月國民黨總統參選人侯友宜民調沒有起來，要有備案。朱立倫今天受訪否認有談到備案，強調這些內容都不是事實，這樣的放話對韓國瑜、侯友宜都是傷害。

被問及韓國瑜是否有提備案一事，朱立倫反問記者：「這是你說的吧？這是媒體說的吧？」韓國瑜對於整個國民黨的支持和關心是無庸置疑的，韓已經是全力的支持，但是對於這樣無謂的放話，完全不應該有這樣的行為。

朱立倫強調，韓國瑜在全代會前競已明確表達會來參加，也和他見面釐清一些事實，包括韓的女兒韓冰不會參選中正萬華立委，還有社會製造一些惡意的謠言例如不分區立委，這些都不是事實，他特別在這裡幫韓國瑜澄清。

朱立倫也說，老朋友相見一定對於2024輔選有一些討論，但這樣的放話對於韓國瑜、侯友宜都是傷害。

媒體追問，若9月之後侯的民調沒起色，如果要在野大聯盟會考慮讓侯友宜當副手？朱立倫表示，國民黨自己做的最新內參民調，侯友宜已經追上柯文哲了，現在跟民進黨總統參選人賴清德的差距已經非常小了。