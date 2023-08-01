藍委指陳吉仲不適任農業部長 綠委反批藍是家族舊勢力

農委會主委陳吉仲今天接任農業部長，國民黨立法院黨團批評，陳吉仲只會補助、拍副總統賴清德的馬屁，根本不適任農業部長，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰質疑，這幾天藍白陣營不斷抹黑、攻擊陳吉仲，一心只想把農業拖回張榮味家族的舊勢力。

洪申翰中午在臉書發文指出，今天是農委會升格為農業部的第一天，這幾天看到藍白陣營不斷抹黑、攻擊陳吉仲，不禁讓他高度懷疑，藍白陣營只是一心想把農業拖回「張榮味家族」的舊勢力。

洪申翰說，農委會升格為農業部，對於台灣的農業發展來說，絕對是非常重要的里程碑，而過去7年多在陳吉仲的努力之下，台灣的農業成功走出一條「有別於以往的新路徑」，扭轉國民黨時期，農業利益由少數權貴把持、銷售出路過度仰賴中國的困境，邁向更加國際化的市場。

洪申翰認為，這不是一件簡單的事情，必須在生產、銷售、農民福祉等各個面向都進行結構性的改革，台灣的農業才能走出困境，陳吉仲在這陣子推動農業保險、農民健保、職災保險、退休儲金等「三保一金」農民福利體系的完善建置，有效改善農民的生活狀況。

洪申翰還說，陳吉仲在生產端大力推動農業設備的機械化、擴大水利灌溉服務，並且透過冷鏈體系、農產品加工制度、產銷履歷的建置，成功將產銷兩端串聯起來、讓世界看到台灣農業，台灣農產品成功達成外銷市場風險分散，無論是日本、韓國、東南亞的出口量都大幅提升。

洪申翰表示，「農委會走了35年，終於在陳吉仲任內，不斷跟各界與各黨遊說溝通，才完成組改」，陳吉仲不斷跟各界與各黨遊說溝通，終於完成組改，今天正式升格為農業部，這是民進黨重視農業發展與改革的決心。

洪申翰強調，政府還要跟廣大的農民站在一起，一起把台灣農業帶向世界的舞台，台灣的農業不該再走舊勢力的回頭路。