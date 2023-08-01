民眾黨競選官網涉歧視 柯文哲：文化差異導致

台灣民眾黨主席柯文哲角逐2024，日前上架的英文官網卻引發歧視爭議，柯文哲今天出席活動時表示，「票投白色力量、票投正確方向」中文沒有問題，但翻成英文就因文化差異成問題，未來會找母語為英語的人士協助翻譯審查。

民眾黨英文官網，日前遭網紅百靈果發現，其英文標語「VOTE WHITE、VOTE RIGHT」，恐有「票投白人、右派」的白人主義上的意義，也引發外媒《BNN》以「爭議人物」形容柯文哲，民眾黨事後表示，怕造成誤會因此緊急下架處理。

柯文哲今天在高雄參加活動前提到，選舉標語的中文「票投白色力量、票投正確方向」沒有問題，但翻成英文涉及文化差異就會出問題，未來會找母語為英語的人士協助翻譯審查。