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民眾黨競選官網涉歧視 柯文哲：文化差異導致

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
柯文哲針對官網英文爭議，說未來會找母語為英語的人士協助翻譯審查。記者任義宇／攝影
柯文哲針對官網英文爭議，說未來會找母語為英語的人士協助翻譯審查。記者任義宇／攝影

台灣民眾黨主席柯文哲角逐2024，日前上架的英文官網卻引發歧視爭議，柯文哲今天出席活動時表示，「票投白色力量、票投正確方向」中文沒有問題，但翻成英文就因文化差異成問題，未來會找母語為英語的人士協助翻譯審查。

民眾黨英文官網，日前遭網紅百靈果發現，其英文標語「VOTE WHITE、VOTE RIGHT」，恐有「票投白人、右派」的白人主義上的意義，也引發外媒《BNN》以「爭議人物」形容柯文哲，民眾黨事後表示，怕造成誤會因此緊急下架處理。

柯文哲今天在高雄參加活動前提到，選舉標語的中文「票投白色力量、票投正確方向」沒有問題，但翻成英文涉及文化差異就會出問題，未來會找母語為英語的人士協助翻譯審查。

至於外媒指柯文哲是「爭議人物」，柯文哲不以為然表示，也不知道是怎樣的外媒，如果隨便找一個人來說你怎樣，就根本不想理他。

柯文哲官網英文標語「VOTE WHITE、VOTE RIGHT」遭指恐有白人至上主義的意涵，民眾黨緊急下架處理。圖／翻攝自百靈果News臉書
柯文哲官網英文標語「VOTE WHITE、VOTE RIGHT」遭指恐有白人至上主義的意涵，民眾黨緊急下架處理。圖／翻攝自百靈果News臉書

柯文哲 英文 台灣民眾黨

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