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吳思瑤嗆蔣萬安前瞻換腦袋 北市府反問吳：怎不幫爭預算

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤今天則在臉書三嗆台北市長蔣萬安，質疑蔣萬安在立院帶頭丟水球，潑麵粉，當時她被全身潑濕，非常狼狽也要站上第一線。圖／引用自吳思瑤臉書
民進黨立委吳思瑤今天則在臉書三嗆台北市長蔣萬安，質疑蔣萬安在立院帶頭丟水球，潑麵粉，當時她被全身潑濕，非常狼狽也要站上第一線。圖／引用自吳思瑤臉書

前瞻計畫高雄市獲1265億元補助，占總預算近四分之一，引發補助大小眼質疑？台北市長蔣萬安喊話民進黨，表示中央補助款應公平合理。民進黨立委吳思瑤今在臉書三嗆蔣萬安，稱過去反前瞻的人，現在來說前瞻分不夠？北市府發言人殷瑋酸吳思瑤，面對中央前瞻分配不公，即便民眾可能認為中央並不是「最最喜歡」台北，但吳思瑤委員卻仍舊一副「收到甜蜜蜜滋味」的樣子。

殷瑋表示，吳思瑤雖然是台北市民選出來的立法委員，但非常顧大局，非常懂得為中央著想，但中央前瞻預算補助22縣市共5358億，高雄市獨拿1265億，台北市只有184億，差距如此懸殊，「您身為台北市選出來的立法委員，對此難道沒有任何意見？為何不幫台北市向中央爭取，反而護航中央？如何對台北市的選民交代？」

殷瑋說，當初蔣萬安擔任立委時，反對前瞻計畫，提出最主要的質疑之一，就是「資源分配是否淪為綁樁之用？」根據報導，106年前瞻計畫第一期，中央與地方共同執行經費共5854億元，綠營執政的縣市配比，占所有資源的85%，難道不是坐實了當初的批評？

殷瑋再問，「吳思瑤委員，時至今日，現在前瞻計畫第三期各縣市的分配狀況如何？有任何改變嗎？民進黨執政的縣市，有沒有拿到比較多的資源？民眾會不會納悶，為什麼吳思瑤委員不為台北市爭取更多？」

殷瑋表示，蔣萬安表達台北市民的心聲與期許，中央既然已經推動了前瞻計畫，就應該公平合理，請問「公平合理」這四個字，哪裡有問題？希望中央可以多照顧台北市，讓所有地方縣市都能共榮共好，請問「共榮共好」這四個字，哪裡有問題？像吳思瑤委員這樣為了護航中央，不顧選區民眾心聲的做法，相信台北市民都會點滴在心頭。

吳思瑤 殷瑋

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