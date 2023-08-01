柯文哲屢失言 何孟樺批：毫無國際觀又自大

台灣民眾黨英文官網日前以「Vote white, Vote right」當作標語上線，但涉及種族主義與右派惹議。對此，民進黨籍議員何孟樺今在Facebook發文批評，黨主席柯文哲山選總統就屢屢失言、暴走，當上總統還得了，在國際事務上時常出現爭議，批民眾黨是毫無國際觀又自大。

何孟樺指出，民眾黨最近爆出官網英文文宣涉極端種族主義疑慮，但柯文哲的回應竟然是「要找母語是英文的人審查」，真的笑死人。這不需要母語是英文，只要有國際觀、懂國安的人就知道問題在哪。

何孟樺說，柯文哲很愛講自己留美，卻連基本常識都沒有。綜觀柯文哲之前外交爭議言論，包括出訪日本時痛罵美國盟友、說英國訪賓贈禮是破銅爛鐵、把麻生太郎說成安倍派。可見柯文哲根本沒有外交國安團隊，民眾黨就是一個毫無國際觀又自大的政黨。

何孟樺認為，如果柯文哲有朝一日真的當上台灣總統，卻在國際上狂開地圖砲，失言也只會草草了事，將非常有可能把臺灣多年來努力建構的國際互信摧毀，損害台灣的形象及外交關係。領航台灣的人選，必須要謹言慎行、有出眾的國際觀，更要有豐富扎實的經驗，才能帶領台灣走出自己的路，在民主的道路上結交更多志同道合的民主夥伴們。

何孟樺表示，當回頭一一檢視柯文哲，就能夠發現，他完全不配擔任領航台灣的角色。台灣，不需要一個失言當有趣的人選來阻礙國家的未來。