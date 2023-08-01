高師大稱潘孟安論文未達撤銷程度 王鴻薇：幫潘隱匿？

國民黨立委王鴻薇今指控屏東縣前縣長、賴清德競選辦公室總幹事潘孟安高師大碩士論文抄襲，系統比對抄襲54％。高雄師範大學表示，學倫會審定結果確有違反學術倫理之瑕疪，但尚未達撤銷學位程度，予以書面告誡處分，改正瑕疵後抽換論文。

王鴻薇表示，為什麼高師大即使是早就成立學倫會、做出決議，為何要等到自己揭發才對外公布？而且此結果到目前為止都沒提供給檢舉人？他要請問高師大，在幫潘孟安隱藏掩飾什麼？

王鴻薇辦公室指出，檢舉人四月就向高師大檢舉潘孟安論文抄襲問題。王鴻薇說，為何要等到別人公開檢舉、揭發潘孟安，高師大才公布學倫會結果？他嚴重懷疑，高師大有想幫潘孟安隱匿「要幫潘孟安掩藏到什麼時候？」

王鴻薇也指出，有潘幕僚透過媒體放話說，若潘孟安沒被撤銷學位，問王鴻薇要不要退選？他覺得真的是丟臉到家，高師大說潘孟安涉嫌違反學倫相關規定、對潘告誡，還要求潘需更正、撤換論文，就證明潘確實有抄襲。

王鴻薇說，但「抄襲的人要求我來退選？」，這是天下什麼道理？怎會這樣厚臉皮？潘孟安論文有瑕疵、被告誡要更正「是我王鴻薇教你的嗎？」，證明民進黨臉皮真的厚到跟牆壁一樣。