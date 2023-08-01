謝典林退黨促郭柯配？柯文哲：「大老闆」不輕言放棄

曾表態支持郭台銘的彰化縣議長謝典林，昨天震撼宣布退出國民黨，民眾黨總統參選人柯文哲說昨晚有打給他問「怎麼會那麼衝動」，至於謝典林退黨後是否會促成郭柯配，柯文哲說電話沒有談到，但認為「大老闆做什麼事情都不會輕易放棄」。

柯文哲今天上午到高雄出席高雄補教協會活動時，媒體問到謝典林退黨一事，柯表示聽到當下很驚訝，當晚有打給他說「怎麼會那麼衝動」。至於外界所指謝典林是在押寶郭台銘參選，柯文哲認為有的人很世故，但謝是率性的年輕人。

媒體也問到日前柯文哲舉辦演唱會當天，郭台銘所送上花籃賀卡寫道「一個人走得快，一群人走得遠」，引發外界猜想郭台銘還沒放棄郭柯配可能性，柯文哲表示，除非「大老闆做什麼事情都不會輕易放棄」，自己則要保持冷靜與理智，是否跨黨派結盟「給老天決定」。