青安貸款精進方案今上路 民眾黨陳琬惠：照抄韓國瑜
青安貸款精進方案今天上路，最高貸款額度1千萬，貸款年限也從30年延長到40年，民眾黨立委陳琬惠批，這是飲鴆止渴的政策。
陳琬惠表示，「青安貸款」最早是2009年馬英九推出的，年限為20年，但面對不斷高漲的房價，2011年馬英九準備競選連任時，提出貸款年限延長至30年，當時還遭民進黨政府批評，指讓買屋年輕人揹債更久，應面對的是年輕人市中心居住權和合理房價的問題。
陳琬惠批，民進黨顯然換了位置就換了腦袋，2019年高雄市長韓國瑜參選總統時提出要給首購族40年貸款優惠，綠營是怎麼批評的？結果如今完全照抄，這不是雙重標準，什麼才是雙重標準？
陳琬惠表示，民進黨選擇此時延長青安貸款年限，擺明對高房價議題雙手一攤，只想在選舉年政策買票，更可能排擠到其他居住政策的資源分配比例，民進黨政府應該好好回想，7年前是怎麼向人民承諾居住正義的？
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