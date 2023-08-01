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原住民族日 賴清德：每一個族群都是這個國家的主體

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德（左）日前在台北市長蔣萬安（右二）陪同下出席「112年全國原住民族運動會開幕典禮」，賴以台東阿美族原住民張育成著名的「敬禮」手勢，向原住民致意。記者蘇健忠／攝影
副總統賴清德（左）日前在台北市長蔣萬安（右二）陪同下出席「112年全國原住民族運動會開幕典禮」，賴以台東阿美族原住民張育成著名的「敬禮」手勢，向原住民致意。記者蘇健忠／攝影

今天是「原住民族日」，副總統賴清德表示，民進黨的族群理念是多元尊重，不是族群融合。「我們認為，每一個族群都是這個國家的主體，每一個人都是這個國家的主人。」

賴清德在臉書上說，1994年8月1日憲法增修條文將「山胞」正名成為「原住民」，1997年更進一步改為「原住民族」。不但讓這塊土地上的人民正視原住民在台灣歷史上的正確地位，也歸還給原住民族原本應有的尊嚴。為了紀念，2005年民進黨政府將每年的8月1日，明定為「原住民族日」。

賴清德表示，民進黨的族群理念是多元尊重，不是族群融合。每一個族群都是這個國家的主體，每一個人都是這個國家的主人。如同他上周主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」會議中所討論到的，憲法法庭去年做出「111 年憲判字第 17 號判決」西拉雅族原住民身分案的解釋，已經確定平埔族群正名的方向。

賴清德說，他在會議中，也請原民會在後續的法制工作上，務必審慎積極處理，讓平埔族群的原住民族身分認同權，以及族人的相關權利、義務，透過法律來予以保障。

賴清德指出，2010年他擔任第一任台南直轄市長，就將西拉雅族認定為「台南市定原住民族」，後續在西拉雅族爭取國家原住民身份的努力過程中，他始終以行動支持力挺。他在行政院長任內，也親自主持行政院各族群權益保障會議，如今看見平埔族群正名的一線曙光，內心感到相當欣慰。

賴清德說，今天是原住民族日，各級政府都舉辦一系列的活動來紀念這個日子，也顯示族群主流化的概念，已經逐漸融入在政府的運作當中。是全民共享的、最重要的「國家紀念日」。

賴清德說，他誠摯地希望，在今天大家能帶著一顆謙卑的心，好好的認識在這塊土地上生活千年的原住民族。「相信如此能夠讓我們過著平等、尊嚴的生活，這是我們的理念，我們一起加油。」

原住民 賴清德 西拉雅族

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