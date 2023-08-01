農業部掛牌成立 民進黨：始終和農民站在一起

農業部今天正式掛牌，民進黨表示，台灣以農立國，民進黨始終跟農民站在一起，積極爭取提升從農環境。35年前，520農民運動就參與其中，在野期間也促成老農津貼，並在前總統陳水扁主政期間，從原本3000元，到2007年已經調高為6000元；蔡英文總統2016年再次執政後，持續照顧農民，明年老農津貼金額將調升至8000元。

民進黨表示，2016年開始，政府努力推動「新農業政策」，到了2021年，已有效提升農家所得，讓主力農家和專業農家平均每戶所得提高到155萬元、187.5萬元。

民進黨指出，對於農業的關注，另有五大成果，第一、透過三保一金制度，包含擴大農保、農民職業災害保險、農業保險及農民退休儲金，擴大保障農民福利；第二、建構農產品冷鏈物流，解決農民產銷問題；第三、有效防制重大疫病；第四、學校午餐全面採用國產食材，擴大產銷履歷，推動綠色關懷；最後是擴大灌溉服務。未來也將在這些成果的基礎上，繼續堅定和農民站在一起。