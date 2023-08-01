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柯文哲要越濁水溪 綠營：氣口不同 藍營：整合下架民進黨

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
雲嘉南智庫台灣選哲之友會暨府城KP台灣選哲之友會，今晚將在台南市新營區舉行成立大會，民眾黨總統參選人柯文哲將前往授證、授旗。圖／本報資料照片
雲嘉南智庫台灣選哲之友會暨府城KP台灣選哲之友會，今晚將在台南市新營區舉行成立大會，民眾黨總統參選人柯文哲將前往授證、授旗。圖／本報資料照片

雲嘉南智庫台灣選哲之友會暨府城KP台灣選哲之友，會今晚將在台南市新營區舉行成立大會，最新民調顯示，民眾黨總統參選人柯文哲在雲嘉南僅落後賴清德1個百分點，此舉被認為是跨越濁水溪大動作。綠營認為南北選民要的「氣口」不同，能否跨越有待觀察。藍營表示，台灣不能靠英雄式治國，要藍白合，下架民進黨。

國民黨台南市黨部主委林進旺對於雲嘉南智庫台灣選哲之友會暨府城KP台灣選哲之友會成立，以「兄弟爬山，各自努力」、「天要下雨，娘要嫁人，自己走自己的路」形容，強調國民黨的政策是把年輕人的心喚回來，他以前總統李登輝的「不要看遠方雲彩，踐踏眼前玫瑰」，強調煙火式的政策對台灣沒幫助，國民黨有充分人才與過去很好的執政經驗，才能帶領台灣走向未來。他指，柯文哲想要贏得選舉機會小，必須藍白合下架民進黨。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，候選人的魅力以及政黨因素是選舉的主要關間因素，以目前情勢，柯文哲的氣勢雖緊咬賴清德，但也以吸引年輕人為主，要跨越濁水溪有困難。

以支持柯文哲為主要訴求，由前新營市長顏耀星擔任會長的「雲嘉南智庫台灣選哲之友會」與蕭漍華擔任會長的「府城KP台灣選哲之友會」今晚將在新營同時成立，柯文哲將到場授證、授旗，柯來到民進黨總統參選人賴情德本命區，被認為宣示意味十足。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，民眾黨在南部相較國、民兩黨較無組織，現階段來看以年輕選票為主，有些為「空氣票」，整體來看，相對對藍營衝擊較大。他說，南部人重感情，講求溫度，台北的模式是否能在台能發揮效應，進而跨過濁水溪，目前仍言之過早，有待觀察。

潘新傳說，南部人講話不會轉彎抹角，有話直說，但柯文哲的講話是真真假假，這樣的「氣口」和南部人不一樣；而南部選戰重視組織、人情與溫度，民眾黨目前仍是靠網路在打仗，這樣的風格能否被接受，也待後續觀察。

柯文哲 國民黨 台南

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