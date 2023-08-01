前瞻補助大小眼？吳思瑤嗆蔣萬安：過去反前瞻 現在說前瞻分不夠

審計部日前公布最新前瞻計畫第三期特別預算審核報告，高雄市獲1265億元補助，占總預算近1/4，引發補助大小眼質疑。台北市長蔣萬安喊話民進黨，表示中央補助款應公平合理，並希望錢用在刀口上。民進黨立委吳思瑤今在臉書三嗆蔣萬安，並稱有圖有真相，「反前瞻的人，現在來說前瞻分不夠？」

對於蔣萬安呼籲前瞻要多分配台北，否則不公平，吳思瑤今天嗆蔣「我才要說，這種顛倒是非、偷換概念的說法，對認真爭取、支持前瞻建設的我們，才是的不公平！」

吳思瑤三嗆蔣萬安：「蔣萬安忘了嗎？2017審查前瞻建設第一期預算時，你進行了政治生涯最激情的一場演出～跳上會議桌反對前瞻！」「蔣萬安忘了嗎？你擔任黨團副書記長時，國民黨全黨演很大，霸占主席台、佔領議場，意圖讓議事空轉，就是為了反前瞻！」「蔣萬安忘了嗎？審查前瞻預算時，你們國民黨提案10421個刪減預算案，要將1089億的第一期預算大刪330億，珍貴預算硬要砍三成，就因為國民黨反前瞻！」

吳思瑤說，蔣萬安換了位置，換了腦袋？早知如此，何必當初？2017當立委的蔣萬安，說前瞻是錢坑，中央建設地方是綁樁；2023當市長的蔣萬安，說前瞻要雨露均霑，中央地方共榮共好！事實驗證，蔣萬安確實沒有遠見、對地方發展沒有想法。作為國民黨幹部的他，帶頭進行各種敲鑼打鼓、丟水球撒麵粉的政治鬧劇，而當了市長才大夢初醒，知道中央當年對地方的好。

吳思瑤說，她更記得在院會徹夜表決前瞻的漫漫長夜，同是首都立委的她，與蔣萬安在院會發言台上發言辯論，蔣萬安的立論是「中、南部蓋捷運會是蚊子建設，沒有需求也沒有效益」，把軌道建設說成是萬惡。

吳說，凡走過必留下痕跡，這些發言及主張，立院的議事文件都清楚紀錄。爭取前瞻建設的程序很清楚，各縣市提案，中央審查，中央支持地方建設，回歸專業，該給就給。「軌道建設」「城鄉建設」「水環境建設」「綠能建設」「數位建設」「因應少子化建設」「食安建設」「人才建設」是前瞻的幾大命題，中央出題，地方答題，專業審查，標準一致。