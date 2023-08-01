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柯文哲再打前瞻 批建設太多政治干擾

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
柯文哲今天到高雄演講前，提到軌道運輸建設表示，要拿出科學數據看成效，不要政治干擾經濟。記者任義宇／攝影
柯文哲今天到高雄演講前，提到軌道運輸建設表示，要拿出科學數據看成效，不要政治干擾經濟。記者任義宇／攝影

台灣民眾黨主席柯文哲，日前開記者會批評中央政府推高達8400億的前瞻建設，其中軌道建設部分執行率僅5.3%，整個政策淪為「錢沾」，今天再批軌道運輸要符合成本效益，拿出科學數據看成效，不要政治干擾經濟。

柯文哲今天上午受高雄補教協會邀請，前往高雄大東文化中心演講，會前接受訪問時表示，任何建設都要看成本效益，以軌道運輸來說，每小時單向運量超過2萬以上是高運量系統，5000到2萬之間是中運量，以下就可以用公路解決，都有一定標準「難道要在玉山蓋捷運？」。

針對高雄拿前瞻1265億是台北市7倍，柯文哲認為比例不是問題，重點是執行效率還有經濟效益，建設要用科學來決定是否推動，若政府不能決定哪條線不該蓋「就是無能政府」，不應有太多政治干擾經濟。

至於日前開記者會指控軌道建設執行率部分遭國發會回擊，柯文哲說，「那就給真數據」，不用講很多如規畫中等話都沒有用，公共工程應關注預算完成率，把數字講清楚就好。

柯文哲 記者會

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