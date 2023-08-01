綠委：蔣萬安當年跳會議桌反對前瞻 早知如此何必當初

民進黨立委吳思瑤今天表示，台北市長蔣萬安聲稱前瞻經費要公平分配，然而他當年跳上會議桌反對前瞻，國民黨全黨演很大，霸占主席台、佔領議場，意圖讓議事空轉，就是為了反對前瞻，「早知如此，何必當初？」

吳思瑤上午在臉書發文指出，蔣萬安昨天說前瞻要多分配給台北市，否則就是不公平，反對前瞻的人，現在說前瞻分不夠，「這種顛倒是非、偷換概念的說法，對於認真爭取、支持前瞻建設的我們，才是真的不公平！」

吳思瑤質疑，2017年審查前瞻建設第一期預算時，蔣萬安進行政治生涯最激情的一場演出，跳上會議桌反對前瞻，確實搏了不少版面，國民黨全黨演很大，霸佔主席台、佔領議場，意圖讓議事空轉，就是為了反對前瞻，他們說要夜宿立法院，結果只剩小貓兩三隻。

吳思瑤還說，國民黨團當年提案1萬0421個刪減預算案，想要將1089億元的第一期預算，大刪330億元，「珍貴預算硬要砍三成」，就是因為國民黨反對前瞻，而且他們的案海戰術，事後被踢爆都是複製貼上的芭樂案，換了位置就換了腦袋，早知如此何必當初。

吳思瑤指出，2017年當立委的蔣萬安說前瞻是錢坑，中央建設地方是綁樁；2023年當市長的蔣萬安說前瞻要雨露均霑，中央地方共榮共好，事實驗證蔣萬安確實沒有遠見、對地方發展沒有想法，作為國民黨幹部的他，帶頭進行各種敲鑼打鼓、丟水球撒麵粉的政治鬧劇。

吳思瑤說，蔣萬安當了市長才大夢初醒，知道中央當年對地方的好，自己依然記得在院會徹夜表決前瞻的漫漫長夜，同樣身為首都立委的她，當時與蔣萬安在院會發言台上發言辯論，蔣萬安甚至還把道建設說成是萬惡。

吳思瑤強調，自己主張交通平權，已經享有捷運建設的台北市，不能剝奪其他縣市人民享有同等大眾運輸建設的權利，當時她在立法院發言的標題就是「支持前瞻，共善台灣」，2023年的蔣萬安說要「共榮共好」，當時為何不能一起「支持前瞻，共善台灣」。

吳思瑤強調，凡走過必留下痕跡，這些發言及主張，立法院的議事文件都清楚紀錄，爭取前瞻建設的程序很清楚，各縣市提案，中央審查，中央支持地方建設，回歸專業，該給就給。

吳思瑤表示，「軌道建設」、「城鄉建設」、「水環境建設」、「綠能建設」、「數位建設」、「因應少子化建設」、「食安建設」及「人才建設」是前瞻的幾大命題，中央出題，地方答題，專業審查，標準一致，認真的學生寫得好，當然得高分，獲得預算。

吳思瑤質疑，偷懶不認真準備，甚至拒絕應試的學生，反怪老師給分不公，怪罪中央的蔣萬安，應該先為自己當年反前瞻的無知深自反省，如果要嫌台北市分的不夠多，冤有頭債有主，真要怪就怪前市長柯文哲才對。