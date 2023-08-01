陳吉仲接農業部長 國民黨團轟只會補助根本不適任

首任農業部長由農委會主委陳吉仲接任。國民黨立法院黨團今舉行記者會，批評陳吉仲只會補助，拍副總統賴清德的馬屁，認為陳根本不適任。

國民黨立委林為洲說，1450是陳吉仲發明的，在農委會發包養網軍，也從不道歉，這個是罪證確鑿。陳吉仲當年是反萊豬大將，上任後卻推萊豬。農產品外銷受挫，鳳梨、釋迦、石斑魚、虱目魚等都賣不出去，通通用補貼的方式，但沒有解決根本問題。

林為洲提到，農產品外銷失利，用最新的數字來看，這幾年農產品的外銷金額節節敗退，不是只對中國，對其他地方也是一樣，最不適任部長的就是陳吉仲。陳吉仲一上來就拍副總統賴清德的馬屁，說格局很高，因為成立農業部是好的政策、方向。

國民黨立委吳怡玎說，陳吉仲除1450、開放萊豬外，還有開放核食、缺蛋，最後還進口壞掉的蛋。光電滅魚、滅農，「班班吃石斑」跳票，霸道的奪了水利會，這可能就是陳吉仲被高升部長的原因，水利會資源多，現在全部歸陳管。選舉要到了，要怎麼綁樁，水利會很重要，但農民需要水資源、要好好分配時，確實一塌糊塗。另還有政治分贓台農發。

吳怡玎批評，陳吉仲會做的就是補貼，之前是補貼主委，接著是補貼部長，如果是這樣，其實不需要農業或經濟的專業，隨便找個人來，只要懂得補貼，重點是要懂得看顏色補貼，就可以來當部長。歷年糧食自給率從108年到110年，每年都在下降，這就是陳吉仲的傑作。

吳怡玎說，陳吉仲貢獻大量農地、養殖用地，覆蓋光電版，被劃分的部分竟然有彰化正在栽種農作物的農地，漁電共生不管是蓋棚子、室內養殖，或是室外的魚池，上面搭光電板，下面真的養不活什麼東西，漁電共生簡直就是毀魚。就種林的部分，陳吉仲說，這些林也沒有太高的經濟價值，也長得不大好，就拿來種光電板。這就是滅農、滅林、滅魚。日前還幫賴清德，辦了一場民主團結、42個重要畜牧團體挺賴活動，這是多麼的行政不中立？

國民黨立委游毓蘭說，去年8月1日數位發展部成立時，都以為台灣會變成一個數位大國，如果以為台灣過去悠久，以農立國的光榮可以再發揚光大，真的就想太多了，如何讓青農可以實踐夢想，如何讓老農可以在台灣終老，農業部應該給個交代，而不是因為陳吉仲是個會捧蔡英文總統、會拍賴清德馬屁，就可以掌控農業部。