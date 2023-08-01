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潘孟安論文被控抄襲 指導教授蔡培村背書：沒有抄襲動機

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安（左）捲入論文抄襲風波。聯合報系資料照片
民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安（左）捲入論文抄襲風波。聯合報系資料照片

國民黨立委王鴻薇今在立法院舉行記者會，指屏東縣前縣長潘孟安高師大碩士論文抄襲。潘孟安論文指導教授蔡培村表示，這篇論文屬量化研究，引證注釋時的疏失或不完全，但與抄襲無涉，也沒有抄襲動機。

潘孟安高雄師範大學成人教育研究所99學年畢業，碩士論文為「墾丁國家公園遊客旅遊動機、旅遊體驗、旅遊滿意關係之研究」，台灣博碩士論文知識加值系統顯示被引用27次。研究摘要指出，以調查問卷為研究工具，在進行正式問卷的抽樣方法上，採用分層抽樣，正式問卷共發出550份，有效問卷計497份，有效回收率為90.36％。

潘孟安的指導教授蔡培村，是高師大成教所榮譽教授，曾任第5屆監察委員。

針對王鴻薇對潘孟安論文抄襲的指控，蔡培村表示，潘的論文屬量化研究，以問卷完成，論文主體上無問題。且潘孟安並沒有以此論文作為申請獎學金、兼任教師，而是作為施政建設參考，也沒有抄襲的動機。

蔡培村表示，這是十幾年前的論文，論文的引證或有疏失，少數註解不清，但引證時的疏失或不完全，並不是抄襲。論文結構要有文獻探討，大家都可引證，此非在實證研究範圍之內；量化研究是經編纂設計問卷，回收統計得出結論。論文的第三、四、五章，完全是設計問卷調查，得出結果，並非抄襲。

蔡培村說，他對政治操作不了解，但以論文主體來說，並沒有抄襲。

論文抄襲 潘孟安

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