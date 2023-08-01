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潘孟安爆碩論54％抄襲 周春米：勿應選戰徒增社會不安

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣前縣長潘孟安遭立委王鴻薇爆論文抄襲。縣長周春米今表示，王不應為選情隔空施壓學校，且潘已聲明無抄襲，不要烏龍爆料，徒增社會不安。圖／本報資料照片
屏東縣前縣長潘孟安遭立委王鴻薇爆論文抄襲。縣長周春米今表示，王不應為選情隔空施壓學校，且潘已聲明無抄襲，不要烏龍爆料，徒增社會不安。圖／本報資料照片

國民黨立委王鴻薇接獲檢舉今上午舉行記者會，指屏東縣前縣長、賴清德競選辦公室總幹事潘孟安高師大碩士論文抄襲，根據Turnitin系統比對抄襲率達54%，內容涉及國家公園網站及6本以上期刊論文，「等於幾乎一半不是自己寫」，皆未引註。縣長周春米今表示，王鴻薇不應為選情隔空施壓學校，且潘已聲明無抄襲，不要烏龍爆料，徒增社會不安。

周春米今表示，針對前縣長潘孟安高師大論文案，立委王鴻薇說民眾3個月前向校方檢舉，表示學校學倫會正在調查中，她就急著開記者會，希望不是為了自己的選情企圖隔空施壓學校。

周春米表示，潘孟安已聲明一定尊重學倫會的調查結果，也表明他的論文原創性比對結果，低於高師大成教所的畢業規範，因此，值此台灣大選階段，民進黨堅持學倫高標準不變，也請政治止步於校園外，不要烏龍爆料，徒增社會不安。

論文抄襲 潘孟安 周春米

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