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民眾黨團批中央前瞻計畫執行不佳 特別預算是假的

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（左）、民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）。 記者歐陽良盈/攝影
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（左）、民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）。 記者歐陽良盈/攝影

審計部27日公布最新審核資料，民眾黨團今天舉行記者會，批執行力不佳、中央撒錢後就不管，民眾黨立法院黨團幹事長張其祿直言，特別預算是假的，因為用特別預算名義包裝，不用每年被審核，整體到期後才有審計，外界看到結果也只能無奈。

張其祿指出，截至2022年底，中央核定的計畫總經費為9900億多元，其中45.88%經費（約4542億元）需由地方政府自籌，目前雖然已經編列1514億多元，但也僅佔中央核定自籌經費的33.33%，龐大的壓力讓地方財政難以為繼。

張其祿認為，有些地方政府在規劃、招標、執行上不夠周全，導致計畫進度落後；還有些地方政府自償收入未達到預期，導致連續多年虧損或被迫停止，整體財務風險更加難以管控。

張其祿表示，這凸顯中央政府在核定補助金和計畫時，未完善考慮地方政府的財政能力，中央政府在補助計畫及經費的核定上，應衡量地方政府的財政狀況，加強審核可行性和目標效益，同時強化督考機制，追蹤計畫的效益達成情形。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠指出，依據前瞻基礎建設計畫第三期特別決算審核報告，106年到107年間總分支計畫數為106項，未執行完竣數12項；108年到109年間總分支計畫數為113項，未執行完竣數32項；110年到111年間總分支計畫數為154項，未執行完竣數101項。政府撒錢後就不管，建設推動執行率欠佳。

邱臣遠指出，前瞻第三期特別預算地方執行率僅65.1%，22縣市中，執行率超過50%的只有6個縣市，不足50%的高達13縣市，連審計部也坦言執行進度不如期。

邱臣遠表示，第1到3期軌道建設50項分支計畫中，報告中列出完成的只有6項，項目完成率僅12%，前二期也還有未實現數，仍有保留款未支付，而第三期實現率更只有65.91%。

邱臣遠表示，深入分析後發現，第3期32項分支計畫中，有10項無實現數，大多卡在行政院核定程序，導致經費無法動支。呼籲中央與地方聯手盤點期程延宕的前瞻建設，協議解方並調整興建期程，避免建設停擺。

民眾黨發言人楊寶楨表示，政府政策缺乏妥善整體規劃，完全不符合「前瞻」二字，前瞻建設完全體現民進黨政府「先射箭再畫靶」的態度，透過舉債「政策買票」，將政黨利益置於全民利益之上，連審計部都明確點出缺失，更別提一般民眾的真實感受。

楊寶楨指出，為避免地方財政惡化，中央針對經費嚴重膨脹的工程，應重新進行成本效益分析，呼籲民進黨政府停止濫編預算，中央和地方聯手研議解方，分散興建時程，避險前瞻軌道建設陷入停擺。

邱臣遠 張其祿 民眾黨

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