美拒評賴清德入白宮說重申一中政策 林為洲：賴跨紅線

副總統賴清德日前拋出「走入白宮說」，引發美國疑慮，美國國務院拒評論賴的走入白宮說，僅重申一中政策不變。國民黨立委林為洲今日指出，賴清德的說法是跨越美國一中政策的紅線。

林為洲說，賴清德跟美國之間好像有某種矛盾，人家的講法是這樣，賴的國安團隊不夠強，對外發言輕率，尤其是針對美中台關係的發言，暴露賴國安團隊的虛弱。也有人講蔡英文不借將，蔡英文的國安團隊已經駕輕就熟，但現在都沒有進到賴清德的競選團隊裡，所以才會出這麼多包。

林為洲表示，美國國務院重申一中政策不變，事實上他們的國家政策就是一中政策，不改變現狀。他強調，現狀就是中華民國，台灣的現狀就是中華民國，有中華民國的憲法。兩岸之間是種複雜的關係，我方也有一中憲法，對方也有一中憲法，有一點重疊、複雜，但這個就是現狀，美國支持這樣的現狀，賴清德講走進白宮，就是跨越這條紅線，被警示跨到紅線。