論文被指控抄襲54％ 潘孟安：論文具原創性、無抄襲

國民黨立委王鴻薇今在立法院舉行記者會表示，屏東縣前縣長、賴清德競選辦公室總幹事潘孟安高師大碩士論文抄襲，根據Turnitin系統抄襲比率高達54％「等於幾乎一半不是自己寫」。潘孟安今發表3點聲明，他的論文具有原創性，無抄襲疑慮。

潘孟安今發表3點聲明，絕對尊重學倫會審查結果。呼籲政治力不要進入校園，凌駕學術獨立、自由。

潘孟安也提到，經系統及人工比對，對照現今國立高雄師範大學成人教育研究所在系所網站上公布的論文原創性比對規範表單，其要求全篇比對相似度須低於23%，本人合乎畢業規範要求。是故，本人論文具有原創性，無抄襲疑慮。

潘孟安一名資深幕僚說，潘孟安在擔任屏東縣議員任內促成《屏東縣水上遊憩活動管理自治條例》，也催生屏東縣「民宿管理條例」，潘孟安在高師大成教所碩士論文才會以墾丁的旅遊相關為題。

這名資深幕僚說，潘孟安撰寫論文時，並無論文比對系統可以運用，根據現在Turnitin論文比對系統「未設定任何篩選條件」檢視，該系統搜尋論文、期刊、工作報告和法條規定等資料後，共147處比對到相同文字，這些文字包括「名詞定義」、「統計專業術語」與「問卷語句」等。更進一步「設定篩選條件」比對，排除相關研究領域常用或非抄襲的短句，即排除引述與小於1%的來源相符處，在此種情況下，又扣除125處相似處。

這名資深幕僚說，國立高雄師範大學成人教育研究所在系所網站上公布的論文原創性比對規範表單，要求全篇比對相似度須低於23%，潘孟安的論文合乎畢業規範要求。