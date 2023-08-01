花蓮議長張峻挺侯友宜 傅崐萁歡迎非綠力量整合

彰化縣議長謝典林退出國民黨，引發各界對於地方議長挺侯友宜或挺郭台銘的討論。花蓮縣議長張峻表示，當初退出國民黨，是因為地方黨部頻頻阻撓自己參選議長，不過依然支持黨推出的總統候選人。至於國民黨立委傅崐萁曾說要跟非綠力量整合，也對郭態度友好，卻未公開表示要挺誰選總統。

張峻去年底選上議長後批評，國民黨黨主席朱立倫放任地方黨部以「排黑」追殺，好像他是全台最黑的議長，表明等朱下台後，才有可能考慮回黨，今年1月也遭國民黨開除黨籍。

儘管去年地方大選張峻曾與民眾黨主席柯文哲會面同台，不過他受訪表示，當初退黨是向朱立倫抗議，政治理念上還是認同國民黨，也自認是正藍軍，而國民黨已正式提名侯友宜，仍會支持侯。

有消息指出，傅崐萁在外縣市邀請地方人士，表達要挺郭台銘選總統。傅崐萁曾在上月23日、國民黨全代會後表示，為下架民進黨，最重要的是跟所有非綠力量保持聯繫、盡量整合，更歡迎與柯文哲、郭台銘等力量一起合作。