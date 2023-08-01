林延鳳再槓陳智菡 要柯文哲為3事道歉不然就是雙標

民眾黨總統參選人柯文哲日前舉辦演唱會，遭北市議員林延鳳爆料，引爆與柯辦發言人陳智菡隔空互嗆。林延鳳今在臉書再點名盛讚民眾黨黑道夫人選立委是「女性自主」的陳智菡，要柯文哲對3件事道歉，不然就是雙標。

林延鳳指出，依照民眾黨主席柯文哲的標準，罵人是狗跟喝水一樣自然；依照吳子嘉董事長的標準，他罵柯文哲「放狗咬人」的那隻狗是誰？相信大眾心中自有判斷。

她說，依照民眾黨發言人楊寶楨替柯文哲緩頰的標準，狗很可愛。如果陳智菡覺得這是公然侮辱，覺得心裡不舒服，也請陳想一想被柯文哲罵狗的當事人感受，當下她有表態譴責柯文哲嗎？如果沒有，就先請柯文哲道歉閉嘴再來講，不然就是雙標。

林延鳳再批，依照民眾黨主席柯文哲的標準，不合乎他心意的藝術工作者就是太監，亂蹭五月天而「翻車」，還放任柯粉惱羞四處罵五月天的也是民眾黨，請問這叫做疼惜文化人、珍惜音樂人嗎？請先叫他道歉再來講，不然就是雙標。

她也指出，2014年大家之所以支持台北市長候選人柯文哲，是因為不滿連家與連勝文和中國過從甚密的關係，沒想到8年過去，柯文哲用替中國官媒做節目、幫廣電總局上課，還認同中國惠台政策的兩岸電視人，操盤他的政治募款活動。

林延鳳說，當柯陣營說這是商業活動，她就批評柯規避政治獻金法，是屬於制度面的質疑，而負責人與其公司過往種種，都是公開資料，是可受公評之事，請柯文哲不要忘記自己當初參政的初心，這些價值的轉變，是否請他為當年騙票、現在親中道歉，不然就是雙標。

接著，林延鳳再將矛頭指向柯陣營「珊姐妹」，為黃珊珊在北藝操刀「行政不中立」的新書發表會，以及參與北市跨年晚會的爭議、謎團還未解，還有對於演唱會政治獻金申報問題還沒說明清楚，陳智菡就急著罵人，估計只是為了轉移自己作為「小編頭」在官網英文失言的焦點。

她認為，這事由另一個發言人所表述，說官網出包是「小編負責美編」，可能又是民眾黨茶壺內風暴，重演柯皇帝在市府各方爭寵的內鬥戲碼，這點她為陳智菡深感同情，但參選人就應該遵守政治獻金法制，且不能有中國因素干擾其中，更不允許總統參選人帶頭破壞法治。