【重磅快評】戳破經貿不靠大陸謊言 賴清德別再騙了

民進黨執政下的獨立機關成為當權者鷹犬，早已不是新聞；不過，近日審計部公布去年度中央政府年度總決算報告，彷彿吃了「誠實豆沙包」，直指蔡政府引以為傲的新南向政策，貿易出超金額近5年呈現下滑趨勢，應檢討改進。這不僅一舉揭穿了國王的新衣，也讓民進黨總統參選人賴清德對於經貿政策的話術無所遁形。

根據審計部報告，我國與新南向國家去年度貿易額達1802億餘美元，近5年進來出口貿易額雖增加，但貿易出超卻由2018年之194億餘美元，縮減至去年之134億餘美元，大幅下滑約三成，且檢視近5年對新南向貿易出超，大抵呈現下滑趨勢，致使國內生產毛額相對減少，相關部會須妥善因應。

在數據被揭露前，且看看執政黨是如何進行大內宣。行政院經貿談判辦公室月初才宣傳，東協國家自台灣進口比重已自2016年的5.5%逐步增至2022年的6.7%，今年1到5月自台進口比重更升至8.1%，顯示新南向貿易熱絡。賴清德不久前在造勢場合也說，蔡英文總統上任後積極推動新南向政策已看到許多成效，2021年台灣對新南向國家投資已達58億美元，超過對中國大陸的投資。

這無疑是民進黨政府典型的「報喜不報憂」，賴清德和行政院只挑貿易總額成長來宣傳，卻不敢和民眾說明，其實近年來台灣從新南向國家賺到的外匯越來越少，政府口中的經貿熱絡榮景，金玉其外敗絮其中。

賴清德對於新南向政策沒說實話，直接讓社會產生的質疑在於，他從選戰開打以來，是最積極反對重啟貨貿、服貿者，主張「台灣要走向世界，不要走回以前老路」，更以此作為和柯文哲、侯友宜的經貿路線區隔；但審計部資料白紙黑字已擺在眼前，連政府重點扶植的新南向都不堪檢驗，賴清德有意和對岸經貿保持距離的路線，當真走得通嗎？

除了新南向，賴清德的對美貿易說帖，「Lie GPT」如出一轍。從選戰開打來，賴清德已多次在造勢場合表示，「台灣今年1到6月，對美國投資的金額，已經高於對中國大陸投資的金額，台灣的企業家已經用他們的腳做出了決定」。

如此說法在引用數據上固然沒錯，但另一項賴清德不敢談的真相是，去年我國第1大出口市場為中國大陸（含香港），占整體出口比重38.8%，美國僅是第3大出口市場，占整體出口比重15.7%。換言之，目前我國經濟仍高度倚賴大陸市場，無論民進黨喜不喜歡，就是現況。

就像當前炒得火熱的中美兩大經濟體是否脫鉤議題，美國國內多有不同意見主張，但共同認知為就算要做，在彼此經濟高度依賴情況下，也會是超級大工程；台灣和大陸的經貿關係亦是如此，至少在下一屆總統任期4年內，大陸仍會是我國最大貿易夥伴，是完全可預期的事，無論誰當選總統，維繫對陸貿易關係，都無從迴避。

當重點宣傳的新南向錢越賺越少，對美貿易佔比在幾年內難以追上對中國大陸，賴清德在選戰中還要繼續主張，把大陸隔絕在經貿政策藍圖之外，這若不是真笨，恐怕就是又要用意識形態來騙選票了。