權勢性騷最重關3年 延長申訴期限

立法院臨時會昨三讀通過性騷擾防治法修正案，明確定義權勢性騷，延長申訴期限，最重可處三年徒刑，並三讀通過性別工作平等法修正案，更名性別平等工作法，最高負責人或雇用人經地方主管機關認定性騷可處一萬至一百萬元罰鍰。衛福部保護司長張秀鴛說，最快明年三月八日擬定配套後上路。

性騷擾防治法修正，權勢性騷指對於因教育、訓練、醫療、公務、業務、求職等受自己監督、照護、指導之人，利用權勢或機會性騷。

針對申訴時效，一般性騷為知悉事件起兩年或發生起五年；權勢性騷為知悉事件起三年或發生起七年；若於未成年時發生，為成年後三年。乘人不及抗拒而親吻、擁抱或觸摸臀部、胸部或身體隱私處，處兩年以下徒刑、拘役或併科十萬元以下罰金；利用權勢或機會，加重其刑至二分之一。

另外，擴大禁止揭露性騷被害人個資的適用範圍，媒體不得公開或揭露被害人姓名或其他足以識別身分資訊，同時提高罰則，處六萬至六十萬元罰鍰，令限期改正，屆期未改正得按次處罰。

政府機關、部隊、學校及警察機關等所屬公共場所，應採取性騷防治措施，若機關在性騷發生時知悉，應協助被害人申訴及保全證據、通知警察機關到場處理，並檢討場所安全；若發生後才知悉，應採取糾正及補救措施。

性別平等工作法也增訂權勢性騷定義，指對於因雇用、求職或執行職務關係受自己指揮、監督之人，利用權勢或機會性騷。若性騷被申訴人具權勢地位且情節重大，調查期間有先停止或調整職務必要時，雇主得暫時停止或調整被申訴人職務；經調查認定性騷且情節重大，雇主知悉結果卅日內不經預告終止勞動契約。

性騷行為人因權勢性騷應負損害賠償責任時，法院得因被害者請求，依侵害情節酌定損害額一至三倍懲罰性賠償金；若行為人為負責人或雇主，被害人得請求損害額三到五倍懲罰性賠償金。

受雇者卅人以上工作場所應訂定性騷防制措施、申訴及懲戒規範，修法增訂受雇者十人以上未滿卅人工作場所，應訂定性騷申訴管道，並在工作場所公開揭示。

發生在工作場所的性騷，除校園性騷依性別平等教育法處理，其餘依性別平等工作法處理。