快訊

台灣首府大學正式謝幕！校友感慨時代的眼淚 昔金字招牌「走路有風」

成都世大運／蔡瑞珊手掌骨折帶傷拚 韻律體操團體賽摘銅

U12世界盃／中華隊13：2提前5局扣倒德國 複賽門票到手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界警消運動會官員阻秀國旗？ 立委批首長看風向改口

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿。圖/聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿。圖/聯合報系資料照

外傳警消人員自費參加世界警消運動會，卻遭警政署官員阻擋，民眾黨立委張其祿今天表示，我國選手參加國際重大比賽是否能出示國旗，有一定標準，政府要確立標準，而不是讓現場帶隊官和選手為難，甚至影響比賽權益。

張其祿表示，相關首長不應輕易因為輿論及風向改變，「看到風往哪吹，就往哪倒」立刻改口及打臉第一線的帶隊官及運動員。

張其祿指出，此次參與世界警消運動會的隊員，都是自費且自假參與世界警消運動會，團服由參賽者自行設計印有中華民國旗跟Taiwan 字樣，到底是否要採取奧會模式？或是確認主辦方態度？帶隊官都有避免衍生爭議的責任。

張其祿認為，重點是維持選手及我國參賽、得獎權益，而不是台灣政府首長看風向下指令，一下要拿國旗，一下不要拿，徒增運動員及帶隊官員無奈及為難。

張其祿表示，中國成都正在辦理世界大學運動會，我國所派出的國手也正在面臨類似的壓力，體育競技不該淪為政治口水場域，政府應確立各國際競賽所循模式，出賽前就做好溝通，按照主辦方規定進行，在適當的場域展現國旗，優先保障我國國手參賽、為國爭光及獲獎的機會及權益。

運動 張其祿 國旗

延伸閱讀

農委會主委陳吉仲任農業部長 立委張其祿：換湯不換藥

柯文哲轟「錢沾」賴清德令下鄉說明 白再批前瞻3問題

張其祿：年改是執政黨致命傷 沒有人因此變得更好

柯文哲真能跨過濁水溪？ 學者：無派系基礎需透過合作

相關新聞

黃國昌名下保護區土地設停車場 新北開罰3千元

時代力量前立委黃國昌遭爆名下土地違規做停車場使用，由於土地承租人未於7月29日前依法申設停車場，新北市交通局今開罰300...

世界警消運動會官員阻秀國旗？ 立委批首長看風向改口

外傳警消人員自費參加世界警消運動會，卻遭警政署官員阻擋，民眾黨立委張其祿今天表示，我國選手參加國際重大比賽是否能出示國旗...

性平三法修法通過 民進黨：感謝勇敢站出來的每一個人

立法院臨時會今天通過「性別平等工作法」及「性騷擾防治法」及攸關外役監遴選條件的「外役監條例」部分條文修正案。民進黨表示，...

高雄指前瞻軌道補助多 新北：別把各項補助款混為一談

前瞻軌道建設引發話題，外界認為中央獨厚高雄，高市府今發聲明駁斥，獲前瞻軌道建設補助僅1025億餘元，比新北等直轄市都還要...

國史館新書透露蔡志弘揭李登輝1996年派團赴陸 談兩岸結束敵對

國史館七月廿九日舉行李登輝百年誕辰紀念新書發表會，發表「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」兩冊。其中，國民黨前國大黨團書記長蔡志...

蔡總統快篩陰性 總統府：可恢復日常工作安排

蔡英文總統7月25日確診新冠肺炎，總統府今天下午表示，在醫療團隊照顧與適度休息後，蔡總統恢復狀況良好，今天午間快篩已呈陰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦