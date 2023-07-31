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世界警消運動會官員阻秀國旗？ 立委批首長看風向改口
外傳警消人員自費參加世界警消運動會，卻遭警政署官員阻擋，民眾黨立委張其祿今天表示，我國選手參加國際重大比賽是否能出示國旗，有一定標準，政府要確立標準，而不是讓現場帶隊官和選手為難，甚至影響比賽權益。
張其祿表示，相關首長不應輕易因為輿論及風向改變，「看到風往哪吹，就往哪倒」立刻改口及打臉第一線的帶隊官及運動員。
張其祿指出，此次參與世界警消運動會的隊員，都是自費且自假參與世界警消運動會，團服由參賽者自行設計印有中華民國旗跟Taiwan 字樣，到底是否要採取奧會模式？或是確認主辦方態度？帶隊官都有避免衍生爭議的責任。
張其祿認為，重點是維持選手及我國參賽、得獎權益，而不是台灣政府首長看風向下指令，一下要拿國旗，一下不要拿，徒增運動員及帶隊官員無奈及為難。
張其祿表示，中國成都正在辦理世界大學運動會，我國所派出的國手也正在面臨類似的壓力，體育競技不該淪為政治口水場域，政府應確立各國際競賽所循模式，出賽前就做好溝通，按照主辦方規定進行，在適當的場域展現國旗，優先保障我國國手參賽、為國爭光及獲獎的機會及權益。
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