快訊

李玟告別式／親姊崩潰哭喊「那衰人害死我妹」 直播流出掀熱議

成都世大運／「銀」不停 邱義睿敗給韓將無緣首金

台股上下震盪382點！外資賣超88億元 大砍這檔AI概念股

金溥聰批羅智強是為「讓鍾沛君上位」？ 鍾：邏輯狗屁不通

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰日前批評曾倡議「政黨輪替大聯盟」立委參選人羅智強，遭前立委邱毅表示，金此舉是為讓鍾沛君上位，鍾今天出面反擊。圖／聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰日前批評曾倡議「政黨輪替大聯盟」立委參選人羅智強，遭前立委邱毅表示，金此舉是為讓鍾沛君上位，鍾今天出面反擊。圖／聯合報系資料照

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰日前批評曾倡議「政黨輪替大聯盟」立委參選人羅智強，「在安全選區搞把戲，我看不起」，掀起不小風波。前立委邱毅更表示，金此舉就是要拉下羅，讓自己愛將北市議員鍾沛君上位。鍾今直言這個邏輯狗屁不通，黨內提名或者撤銷提名是黨主席的權責，邱毅故意混淆是「張飛打岳飛」。

金溥聰日前在廣播節目上批評羅智強在安全選區，還倡議「政黨輪替大聯盟」，更直言「在安全選區搞把戲，我看不起」，邱毅跳出來替羅抱不平表示，金溥聰目的就是想找藉口撤銷羅智強的立委提名，使他的愛將鍾沛君上位。

不過鍾沛君今天發布聲明反擊，批評這個邏輯「狗屁不通」，金溥聰是侯友宜競選辦公室執行長，黨內提名或者撤銷提名是黨主席的權責，邱毅故意混淆根本是「張飛打岳飛」。

鍾沛君表示，5月12日、17日羅智強初選勝出獲得提名，金溥聰都沒有批評，第一次點名批評羅智強，是在7月23日國民黨全代會提名侯友宜後，24日羅智強還在主張要「再做一次民調」。

鍾沛君反問邱毅，「金溥聰身為侯辦執行長，反擊黨內異音，就是鬥爭？如果羅智強沒有提出這個主張，又有誰批評他了？」

羅智強 金溥聰 邱毅

延伸閱讀

批金溥聰打郭台銘激化四腳督 邱毅：憑侯友宜能打敗賴清德？

「王與造王者」脫離民意 郭台銘批金溥聰落伍：只會淪造亡者

金溥聰砲口對內逼出高聲量 藍委：希望鋒利角度可以對執政黨

談金溥聰砍藍小雞 蔡正元：藍出現秦檜 羅、徐有被斬殺風險

相關新聞

黃國昌名下保護區土地設停車場 新北開罰3千元

時代力量前立委黃國昌遭爆名下土地違規做停車場使用，由於土地承租人未於7月29日前依法申設停車場，新北市交通局今開罰300...

金溥聰批羅智強是為「讓鍾沛君上位」？ 鍾：邏輯狗屁不通

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰日前批評曾倡議「政黨輪替大聯盟」立委參選人羅智強，「在安全選區搞把戲，我看不起」，...

高雄指前瞻軌道補助多 新北：別把各項補助款混為一談

前瞻軌道建設引發話題，外界認為中央獨厚高雄，高市府今發聲明駁斥，獲前瞻軌道建設補助僅1025億餘元，比新北等直轄市都還要...

國史館新書透露蔡志弘揭李登輝1996年派團赴陸 談兩岸結束敵對

國史館七月廿九日舉行李登輝百年誕辰紀念新書發表會，發表「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」兩冊。其中，國民黨前國大黨團書記長蔡志...

蔡總統快篩陰性 總統府：可恢復日常工作安排

蔡英文總統7月25日確診新冠肺炎，總統府今天下午表示，在醫療團隊照顧與適度休息後，蔡總統恢復狀況良好，今天午間快篩已呈陰...

宋楚瑜抽印增訂與李登輝訪談紀錄 盼還原真相

國史館日前舉行「李登輝百年誕辰紀念新書發表會」，發布「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」，其中包含與親民黨主席宋楚瑜的互動。宋楚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦