金溥聰批羅智強是為「讓鍾沛君上位」？ 鍾：邏輯狗屁不通

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰日前批評曾倡議「政黨輪替大聯盟」立委參選人羅智強，「在安全選區搞把戲，我看不起」，掀起不小風波。前立委邱毅更表示，金此舉就是要拉下羅，讓自己愛將北市議員鍾沛君上位。鍾今直言這個邏輯狗屁不通，黨內提名或者撤銷提名是黨主席的權責，邱毅故意混淆是「張飛打岳飛」。

金溥聰日前在廣播節目上批評羅智強在安全選區，還倡議「政黨輪替大聯盟」，更直言「在安全選區搞把戲，我看不起」，邱毅跳出來替羅抱不平表示，金溥聰目的就是想找藉口撤銷羅智強的立委提名，使他的愛將鍾沛君上位。

不過鍾沛君今天發布聲明反擊，批評這個邏輯「狗屁不通」，金溥聰是侯友宜競選辦公室執行長，黨內提名或者撤銷提名是黨主席的權責，邱毅故意混淆根本是「張飛打岳飛」。

鍾沛君表示，5月12日、17日羅智強初選勝出獲得提名，金溥聰都沒有批評，第一次點名批評羅智強，是在7月23日國民黨全代會提名侯友宜後，24日羅智強還在主張要「再做一次民調」。

鍾沛君反問邱毅，「金溥聰身為侯辦執行長，反擊黨內異音，就是鬥爭？如果羅智強沒有提出這個主張，又有誰批評他了？」