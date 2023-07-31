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黃國昌名下保護區土地設停車場 新北開罰3千元

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
前時代力量立委黃國昌遭爆名下土地違規做停車場使用。本報資料照片
前時代力量立委黃國昌遭爆名下土地違規做停車場使用。本報資料照片

時代力量前立委黃國昌遭爆名下土地違規做停車場使用，由於土地承租人未於7月29日前依法申設停車場，新北市交通局今開罰3000元並限期改正，累犯最高可罰1萬5千元。

黃國昌與家人名下汐止區水源段162地號、163地號現為停車場，有20多格，其中162地號是汐止都市計畫範圍內保護區，163地號土地則是道路用地。

交通局說，道路用地屬既成道路，不需申請停車場使用，但保護區土地需申設臨時路外停車場，而此處並未獲得許可。

新北新聞局說，申請許可7月29日到期，交通局並未收到具體的申請資料，且最後申請期限適逢假日，交通局於到期後第一個工作天，昨天依停車場法第37條規定處負責人3000元罰鍰，並限期改正，未來持續列管稽查，續由城鄉局依該管法令處置。

新聞局指出，由於案址屬都市計畫保護區，涉及違反土管使用部分，城鄉局7月21日也已依「新北市政府處理違反都市計畫法事件統一裁罰」基準，函告申請人1個月內限期改善，1個月後若未改善，將依規定裁處6萬元。

前時代力量立委黃國昌遭爆名下土地違規做停車場使用。圖／民眾提供
前時代力量立委黃國昌遭爆名下土地違規做停車場使用。圖／民眾提供

停車場 都市計畫 黃國昌 汐止 時代力量

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