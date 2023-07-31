蔡總統快篩陰性 總統府：可恢復日常工作安排

蔡英文總統7月25日確診新冠肺炎，總統府今天下午表示，在醫療團隊照顧與適度休息後，蔡總統恢復狀況良好，今天午間快篩已呈陰性，經醫療團隊建議，可恢復日常工作安排，蔡總統並感謝大家的關心。

【中央社／台北31日電】

總統府發言人林聿禪今天表示，在醫療團隊照顧與適度休息後，總統蔡英文恢復狀況良好，今天中午COVID-19快篩已呈陰性，經醫療團隊建議，可恢復日常工作安排，蔡總統感謝大家的關心。

蔡總統25日略感身體不適，經COVID-19快篩後呈現陽性。

總統府發言人林聿禪今天向媒體表示，各界關心總統健康情形，在醫療團隊照顧與適度休息後，蔡總統恢復狀況良好，今天中午快篩已呈陰性，經醫療團隊建議，可恢復日常工作安排，總統並感謝大家的關心。