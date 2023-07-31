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羅廷瑋酸中央補助不公綠委像小貓 蔡其昌嗆盧市府無能

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲／台中即時報導
蔡其昌遭議員酸爭取前瞻補助不認真，蔡回嗆是盧市府行政效能低落。圖／蔡其昌提供
蔡其昌遭議員酸爭取前瞻補助不認真，蔡回嗆是盧市府行政效能低落。圖／蔡其昌提供

中央前瞻計畫補助地方政府共5358億元，台中分配到228億。議員羅廷瑋說，立法院副院長蔡其昌身居高位，台中人比高雄多、官位也贏高雄，但分配倒數第二，他酸民進黨立委不是「不夠力」就是「不認真」。

蔡其昌回嗆，前瞻計畫是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助，從這個結果，只是彰顯盧市府行政效能低落不堪、讓台中輸給高雄。

羅廷瑋指出，全台灣22縣市，高雄就分配到1/4 ，台中是全國第二大城僅分配倒數第二，明顯分配不均。

羅廷瑋強調，台中8席立委有5席民進黨籍，其中，蔡其昌擔任立法院副院長，比人多高雄輸台中，比官大高雄也輸台中，證明民進黨的立委不是「不夠力」就是「不認真」。有人看到台中成功就唱衰，遇到前瞻分配不公卻「安靜的像小貓」。

蔡其昌指出，包含藍線捷運可行性評估通過後，拖了800多天才送出綜合規劃，海線雙軌高架化他已爭取中央補助219億元，結果盧市府堅持不出半毛錢，導致延宕至今，再再顯示無法獲得補助是盧市府的問題。

蔡其昌建議羅廷瑋議員應善盡議員職責、認真監督市府，而非操弄中央卡台中的假象、淪為政治口水。

台中市議員羅廷瑋（左）指中央補助台中前瞻預算倒數第二，綠委不認真。圖／羅廷瑋提供
台中市議員羅廷瑋（左）指中央補助台中前瞻預算倒數第二，綠委不認真。圖／羅廷瑋提供

蔡其昌 羅廷瑋 議員 民進黨

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