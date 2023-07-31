日本維新會率團訪台 將晉見蔡英文總統

「日本維新會．中華民國（台灣）友好研討會台灣訪問團」將於明日訪台。外交部指出，「日本維新會」是日本第二大在野黨，對我國極為友好，將於訪台期間晉見蔡英文總統，也將參拜前總統李登輝墓。

外交部今指出，「日本維新會．中華民國（台灣）友好研討會台灣訪問團」將於年8月1日至3日訪台，由「日本維新會」黨代表、眾議員馬場伸幸率團，成員包括眾議員井上英孝、中司宏、參議員柳ケ瀬裕文、音喜多駿、東徹、石井章、柴田巧，及隨團人員等共10人，外交部表達誠摯歡迎之意。

外交部表示，該訪問團將在台期間將晉見蔡英文總統，並拜會立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人，也將前往五指山前總統李登輝墓前參拜，並赴花蓮等地參訪。

外交部表示，「日本維新會」是日本第二大在野黨，對我國極為友好，曾於107年我國花蓮發生大地震後，捐款1000萬日圓協助災後重建。此次是馬場伸幸出任該黨黨魁後首度率團訪台，將致力推動與台灣發展友好關係，展現挺台的立場。

外交部說，台日雙方交流頻繁，互動密切，兩國互為共享自由、民主、法治及人權等普世價值的重要夥伴。此次「日本維新會」組團訪台，除彰顯對我國的重視與堅定支持，也將有助進一步提升台日間的實質合作關係。