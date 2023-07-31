前瞻高雄補助近1/4 游淑慧再轟中央急合理化..畫錯重點

審計部日前公布最新前瞻計畫第三期特別預算審核報告，國民黨議員游淑慧點出前中央共補助地方5358億，高雄市卻獲1265億元補助，補助竟高達總預算的近四分之一。游今天再度在臉書以「今天妙聞」為題，點出中央合理化高雄補助多的理由，根本是畫錯重點。

游淑慧今天在臉書說，中央急著合理化高雄錢多多的理由。第一，刻意把統籌分配款和前瞻計畫混一起說；第二，一直強調台北過去拿了多少，這兩點都是畫錯重點。

另外，游說，大家覺得扯的是，第一，為什麼全台22縣市，高雄可以獨拿四分之一前瞻補助？屏東、台南、雲林、嘉義呢？都長大了不需要城鄉平衡？第二，根據審計部資料，高雄整體負債已達4500億，堪稱最強負債縣市，「拿多、欠多的財政記律，就不信其他綠營縣市不羨慕。」

游淑慧說，與其中央地方合攻游淑慧，不如趕快說清楚「到底錢都花在那？游更在文末附註，「台南和高雄那個更需要城鄉平衡」，「台南只拿294億，也比高雄少近1000億…。」