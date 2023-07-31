民眾黨英文官網被指涉及種族歧視 民進黨：應即時反省

民眾黨英文網站使用「Vote White ; Vote Right」一事引起熱議，被部分外媒指意同「投給白人、右派」，涉及種族歧視。民眾黨被批評後，立委賴香伶卻在臉書「標籤」美國前總統川普，並留言指涉民進黨。對此民進黨表示，賴香伶選擇因應民眾黨錯誤的做法，令人感到十分遺憾。

民進黨表示，民眾黨官網文宣用字涉及敏感的種族歧視問題，民眾黨及其政治人物需要的是即時反省與更正錯誤，而不是只想轉移焦點，甚至把笑話鬧到國際去，用標籤國外前任領袖的做法，不但不禮貌，更凸顯民眾黨對於國際事務處理的陌生。

民進黨表示，此刻的台灣，正與許多理念相近國家深化更多的合作，並持續以台灣人對於自由民主與人權價值的堅持，爭取更多的國際認同與支持，希望民眾黨能有正確的認識和態度，切莫因為不恰當的歧視用語，進而引發國際間對台灣的錯誤看待與負面評價。

民進黨表示，國際事務與外交工作，都是執政所需要的高度專業，尤其是民眾黨主席柯文哲正在進行總統選舉活動，對於相關歧視用詞所造成的爭議，應該立即更正，並重申正確的態度，才是負責任的做法。