快訊

飛機坐哪最舒服？ 機長揭「最佳位置」：很多人不知道

謝典林疑為挺郭台銘退出國民黨 侯友宜東京受訪回應了

反擊的狼煙？莫斯科遭無人機攻擊的爆炸之謎

民眾黨英文官網被指涉及種族歧視 民進黨：應即時反省

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民眾黨英文網站使用「Vote White ; Vote Right」一事引起熱議，被部分外媒指意同「投給白人、右派」，涉及種族歧視。圖／取自網路
民眾黨英文網站使用「Vote White ; Vote Right」一事引起熱議，被部分外媒指意同「投給白人、右派」，涉及種族歧視。圖／取自網路

民眾黨英文網站使用「Vote White ; Vote Right」一事引起熱議，被部分外媒指意同「投給白人、右派」，涉及種族歧視。民眾黨被批評後，立委賴香伶卻在臉書「標籤」美國前總統川普，並留言指涉民進黨。對此民進黨表示，賴香伶選擇因應民眾黨錯誤的做法，令人感到十分遺憾。

民進黨表示，民眾黨官網文宣用字涉及敏感的種族歧視問題，民眾黨及其政治人物需要的是即時反省與更正錯誤，而不是只想轉移焦點，甚至把笑話鬧到國際去，用標籤國外前任領袖的做法，不但不禮貌，更凸顯民眾黨對於國際事務處理的陌生。

民進黨表示，此刻的台灣，正與許多理念相近國家深化更多的合作，並持續以台灣人對於自由民主與人權價值的堅持，爭取更多的國際認同與支持，希望民眾黨能有正確的認識和態度，切莫因為不恰當的歧視用語，進而引發國際間對台灣的錯誤看待與負面評價。

民進黨表示，國際事務與外交工作，都是執政所需要的高度專業，尤其是民眾黨主席柯文哲正在進行總統選舉活動，對於相關歧視用詞所造成的爭議，應該立即更正，並重申正確的態度，才是負責任的做法。

民眾黨 民進黨 種族歧視

延伸閱讀

民眾黨「投白投右」口號惹議下架 時力酸國際宣傳災難

陽明交大邀新竹女中改隸 在地民代、校友立委齊聲反對

民眾黨網站口號「Vote White,Vote Right」 惹議後下架

立委批警政署行為啟人疑竇 對內打壓政敵對外矮人一截

相關新聞

外役監條例三讀！貪汙經濟犯罪繳完犯罪所得才納遴選

殺警犯調外役監惹議，立法院臨時會今三讀「外役監條例」部分條文修正案，加嚴外役監遴選要件，在積極要件部分，須有期徒刑執行逾...

立院三讀通過性別平等工作法 雇主性騷擾最重罰100萬元

立法院臨時會今天三讀通過性別工作平等法修正案，法案名稱變更為性別平等工作法，增訂權勢性騷定義，明定最高負責人或者僱用人，...

立院三讀通過性騷擾防治法 權勢性騷最重關3年延長申訴

立法院臨時會今天三讀通過性騷擾防治法修正案，明定乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處...

民眾黨英文官網被指涉及種族歧視 民進黨：應即時反省

民眾黨英文網站使用「Vote White ; Vote Right」一事引起熱議，被部分外媒指意同「投給白人、右派」，涉...

謝典林退國民黨 為挺郭開第一槍退黨的他出聲了

彰化縣議會議長謝典林力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統，今宣布退出國民黨，為政壇投下震撼彈，對此，南投縣議長何勝豐說，他對謝退...

性騷擾防治法三讀修正 5大改革113年3月8日上路

立法院會今天三讀修正通過性騷擾防治法部分條文，包含以嚴懲有效遏止權勢性騷擾、建立可信賴的申訴調查程序、增訂保護專章提供友...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦