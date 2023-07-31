外役監條例三讀！貪汙經濟犯罪繳完犯罪所得才納遴選

殺警犯調外役監惹議，立法院臨時會今三讀「外役監條例」部分條文修正案，加嚴外役監遴選要件，在積極要件部分，須有期徒刑執行逾3分之1、累犯逾2分之1；有悛悔實據且一年內符合可提報假釋的刑期；在監表現良好且無危害公共秩序、社會安全之虞等3項要件，始得遴選。

依現行規定，不得遴選至外役監服刑者，僅有毒品犯、性侵犯、脫逃犯等，這次修法提高門檻，須假釋或期滿前一年申請並列舉重大暴力犯罪不得外役監服刑。

三讀條文更大幅增加不得遴選的消極要件，包括故意犯罪致死、所犯10年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪、犯組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、兒少性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、毒品危害防制條例、人口販運防制法等特定犯罪，均予以排除。

國民黨團和時力黨團的版本主張，增加犯貪汙治罪條例或重大經濟犯罪，未依法沒收或追繳犯罪所得者，不得遴選；經協商後，民進黨立院黨團版本最終從善如流納入，並獲表決通過。

三讀條文明定，犯貪汙治罪條例第五條第一項之罪，或犯證券交易法、銀行法、金融控管公司法、票券金融管理法、信託業法、信用合作社法、保險法、農業金融法、證券投資信託及顧問法之罪，其最輕本刑為七年以上有期徒刑者，不得遴選；但如犯罪所得或其屬個人犯罪所得已全部依法沒收或追徵者，不在此限。

同時，三讀條文增列淘汰事由，若外役監服刑者違反返家探視規定，或妨害外役監秩序或安全行為情節重大；或受傷、罹患疾病，導致不適於外役監繼續執行，經法務部矯正署核准後，將解送其他監獄執行。

另外，三讀條文也明定返家探視辦法，受刑人在監行裝善良且無危害公共秩序、社會安全之虞，可在例假日或紀念日返家探視；相關條件、對象、次數、期間、活動範圍、管控與實施方式、審查基準、核准程序等辦法，由法務部定之，以完善整體配套措施。

三讀條文明定，外役監辦理作業，應注意配合相關生產事業、服務業、公共建設或其他特定作業實施。此外，考量現行實務運作變遷，施用戒具相關規定已在「監獄行刑法」明確規範，三讀條文也刪除「受刑人工作時 ，不得施用聯鎖」規定。

國民黨立院黨團指出，外役監應於假釋出獄前1年申請、與毒品有關的販運、持有、吸食都不能申請，以及遴選過程錄音錄影，不過，最終版本並未採納。