謝典林退黨侯友宜發言人曝這時知道 指出2點仍樂觀看

彰化縣議長謝典林今天凌晨在臉書突然宣布退出國民黨，引發政壇軒然大波，黨內也憂心骨牌效應。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人柳采葳今天接受媒體人康仁俊廣播專訪表示，很遺憾、很傷心，但只能尊重，不過柳也透露，還是「稍微有樂觀成分在」，因「情感」與「目前」這兩點，是稍微有樂觀成分，因情感這東西還是可以被化解。

柳采葳今天接受康仁俊專訪表示，對於謝典林退黨一事，「我們非常遺憾，只能深深嘆一口氣，很遺憾、很難過、很傷心」，柳也透露，她是昨天晚上十點知道，當時很驚訝可能有這個動作，但沒有讓她們有太多反應時間，當然不知道其他人何時知道，不過她是在昨天晚間十點多知道。

柳說，儘管很遺憾，但這樣的狀況下，也只能尊重，不過對於謝典林的退黨聲明，柳說，還是稍微有樂觀成分在，因謝提到，他是情感上目前無法與國民黨站在一起。情感與目前(暫時)這兩點是稍微有樂觀成分，因情感這種東西還是可能被化解，可以被弭平的，如果之後有什麼其他可能性，情感上來說，都可以去溝通，未來還是希望大家團結一心。

謝典林在退黨聲明提到，「我不希望再有讓有心人見縫插針的機會，暫且先離開栽培我的國民黨」「即日起退出國民黨」；「在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵。」柳采葳認為，這絕對是警訊，但還是有化解、弭平的空間，至於是否會引發骨牌效應？柳說，她認為不會有這麼嚴重的狀況發生。