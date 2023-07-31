立院三讀通過性騷擾防治法 權勢性騷最重關3年延長申訴

立法院臨時會今天三讀通過性騷擾防治法修正案，明定乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金；利用權勢或機會而犯之者，加重其刑至2分之1。

同時，三讀條文延長性騷擾事件的申訴期限，屬於權勢性騷擾事件者，得於知悉事件發生後3年內、事件發生7年內提出申訴；非屬權勢性騷擾者，得於知悉事件發生後2年內、事件發生後5年內提出申訴，若被害人為未成年者，得於成年後3年內提出申訴。

台灣社會自今年6月起刮起#MeToo風潮，行政院會在7月13日通過「性平三法」部分條文修正草案，其中性別平等教育法、性別平等工作法已經先後在上周五、今天上午的立法院臨時會完成三讀程序。

立法院臨時會中午三讀通過「性騷擾防治法」修正案，三讀條文規定，直轄市、縣市政府應設性騷擾防治審議會，審議會召集人由直轄市長、縣市首長或副首長兼任，並且應該遴聘有關機關高級職員、社會公正人士、民間團體代表、學者專家等為委員。

其中，社會公正人士、民間團體代表、學者專家人數不得少於總數的2分之1，女性代表也不得少於總數的2分之1。

現行條文明定，廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他媒體，不得報導或記載被害人的姓名或其他足資識別被害人身分資訊，但是經過有行為能力的被害人同意，或者犯罪偵查機關認定者不在此限；違者處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

三讀條文擴大適用範圍，規定任何人不得公開或揭露性騷擾被害人姓名，或者足以識別被害人身分資訊，同時提高相關罰則，違者處新台幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並且令限期改正，屆期未改正得按次處罰，可以處罰網路揭露的行為人。

現行條文明定，對他人為性騷擾者，負損害賠償責任，三讀通過條文規定，屬於權勢性騷擾者，法院得因被害人的請求，依照侵害情節，酌定損害額1至3倍的懲罰性賠償金。

三讀通過條文也增訂，政府機關、部隊、學校及警察機關在性騷擾事件調查程序中，獲知性騷擾事件任一方當事人有調解意願時，應該協助其向直轄市、縣市主管機關申請調解；調解期間除依被害人請求停止調查，調查程序繼續進行。

三讀條文規定，意圖性騷擾乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金；利用權勢或機會而犯之者，加重其刑至2分之1，前項之罪須告訴乃論。

三讀條文明定，在性騷擾防治法修法通過施行前，已經受理的性騷擾申訴、再申訴事件尚未終結者，以及在修正施行前已經發生的性騷擾事件，而在修正施行後受理申訴者，均依照修正施行後的程序規定終結之，但是已經進行的程序，其效力不受影響。