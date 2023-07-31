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環評難保公民權益 立委：應改善制度

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
時代力量委員陳椒華（右）31日表示，環評制度是讓民眾對開發案表達意見的重要機制，但近期卻出現環保署擅改地點、突然改成視訊等狀況。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
時代力量委員陳椒華（右）31日表示，環評制度是讓民眾對開發案表達意見的重要機制，但近期卻出現環保署擅改地點、突然改成視訊等狀況。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

環保署即將升格，但環評的公民參與機制卻是14年前的標準，難保公民參與的權益！時代力量委員陳椒華31日召開記者會表示，環評制度是讓民眾表達意見的重要機制，但近期卻出現環保署擅改地點、突然改成視訊等狀況。台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅呼籲，環保署應修法確保公民參與權，並全面開放攝影與錄音。

旁聽規定14年未改

蔡雅瀅則點出，《行政院環境保護署環境影響評估審查旁聽要點》是98年制定的，距今已超過14年，內容過時，應早日檢討修正。她舉例說，要點第4點「旁聽之總人數以二十人為原則」，然環保署內旁聽空間可容納人數遠遠不止二十人，不應就旁聽人數做不當的限縮。

她指出，當時為了因應新冠疫情，環評就開始採用「線上會議」，但至今疫情消退，但該制度猶存，更成為限制公民參與的手段之一，以致政府只要遇到爭議大的開發案，就用「線上會議」增加公民參與的困難度。

公民參與應制度化

陳椒華表示，環評制度是讓環團與民間表達意見的重要機制，也能落實公民參與的精神，但環評會議至此有許多弊端。她舉例說，在海洋汙染防治法三讀時，要求政府五個月內要參考國際資料針對水下噪音提出指引，並邀請專家開過公聽會，但是環保署還是採用不夠嚴謹的水下噪音標準。

民進黨立委洪申翰也透過聲明表示，7月7日四接環評初審會議所發生的爭議，包含擅自更換會議室、改成視訊等，這些做法在後續確實很容易造成更多爭議。他說，各種開發案的環評，一旦通過，都會對居民的生活、環境生態造成很大的影響，更應確保民眾的參與。

他呼籲，沒有民眾參與的環評難被民眾信任，即使通過，後續還是會衍生出更多的問題與爭議，所以環評的旁聽程序必須要「制度化」，更明確的落實公民參與。

開放全面攝影、錄音

台灣健康空氣行動聯盟發言人趙慧琳表示，環評公民參與權在張子敬署長任內遭嚴重限縮，重度打壓環境保護民意的反民主作為，應在薛富盛發佈為首任環境部長人選以後的現今，優先受到正視並承諾於就職時立即改善。

環團共同提出訴求表示：環保署進行環評時，應確保公民參與權，包含參與民眾於主會場列席、恢復至少二次的發言請求權等，並邀請專家共同修改旁聽要點，且應全面開放拍攝、錄音等，不得再以保護肖像權為由拒絕。

新部長會研議

環保署綜計處科長劉彥均到記者會現場，但發言時僅表示，「各位的意見我都抄下來，會帶回去給部會參考」，導致陳椒華不滿的說，「不用抄了，直接帶新聞稿回去就好」。環團追問內部是否有任何討論結果時，劉彥均僅表示，到了新環境部長會有討論，引發現場環團代表不滿。

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環評 環保署 陳椒華

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