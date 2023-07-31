820交通大遊行 跨黨催生交安基本法

「制定《交通安全基本法》，才能協調中央與地方改善道路工程，擺脫行人地獄！」行人團體與跨黨立委31日於立法院召開記者會，宣布將於8月20日舉行「還路於民大遊行」。交團籲政府要制定基本法、改善道路工程、駕訓考核，才能讓台灣減少交通事故死亡。民進黨團也承諾，會敦促交通部立法。

包括民進黨立委劉世芳、洪申翰，國民黨立委游毓蘭、議員李明賢、柳采葳，民眾黨立委賴香伶、時代力量立委邱顯智、台灣維新立委參選人陳韋安、基進黨立委參選人吳欣岱，小民參政歐巴桑聯盟、新黨，網紅「Cheap」還有消防員權益促進會與身障者權益促進會等團體，都紛紛響應制定《交通安全基本法》的訴求。

保障身障者路權

主辦團體「行人零死亡聯盟」表示，台灣的交通安全是系統性暴力，對行人非常不友善，因此將在8月20日舉行遊行，表達下列訴求：地方政府需與營建署合作，改善交通工程，給身障、輪椅使用者暢通行人道；應優化路口、給行人絕對路權；普及大眾運輸、改善駕照考核，並主動取締占據行人道的車輛。

身障者小匡不滿指出，政府常鼓勵身障者要多出門參與社會，但高低不一的行人道、破損的行人道磁磚、沒有行人庇護島的路口、沒有人行道，都讓身障者寸步難行。「我們也不想當『移動神主牌』！」身障者小齊坦言，電動輔具並非交通工具，但因為行人空間不友善，他們只能與車爭道，盼政府增加更多行人空間。

制定基本法改善工程

消促會理事張詠惟直言，交通安全看起來跟消防員無關，但每年消防員緊急救護出勤救護車共有100萬輛次，其中有30萬輛次就是將交通意外的傷者送醫，他所在的龍潭消防隊，就曾傳出國中女學生在無行人道的小路，被駕駛撞死。他說，交通傷亡不只是統計數字，盼政府儘速改善道路設計，減少悲劇發生。

國民黨立委游毓蘭表示，政府要改善交通安全，說要加強執法與測速照相，卻沒有檢討工程面，盼儘速制定《交通安全基本法》；民進黨立委劉世芳則回應說，會敦促交通部儘速將院版送交立法院，盼透過基本法協調中央、地方政府與里長改善道路工程，調整駕訓考核還有落實執法。

不要再找藉口

「交通部不要再用『造成社會紛擾』當作不作為的藉口！」時代力量立委邱顯智痛批，過去他在交通委員會質詢交通部官員，要求規範隔熱紙透明度、增設行人庇護島、改善行穿線設計，交通部官員都以紛擾太大為由推託，但今年交通意外死亡人數卻比去年同期高74人，盼交通部真心面對，不要再不作為了。

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